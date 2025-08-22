قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير التعليم يتسلم النسخة الأولى من كتاب الرياضيات المطور للصف الأول الابتدائي
موعد رؤية هلال ربيع الأول.. السبت أم الأحد؟
مصادر طبية فلسطينية: 30 شهيدا في غارات للاحتلال على غزة منذ فجر اليوم
تدريس البرمجة وتفعيل أنشطة رياضيات في المدارس المصرية اليابانية العام المقبل
تصفية 4 عناصر إجرامية في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالمنوفية
محافظ كفر الشيخ: الدولة تولي اهتماما كبيرا بذوي الاحتياجات الخاصة
مجـ زرة جديدة في غزة.. الاحتلال يستهدف النازحين ويخلف عشرات الشهداء
تحذير من انستاباي لعملائه بهذا التوقيت
سقوط طائرة مسيرة إسرائيلية جنوب حي الزيتون
استئصال ورم 40 كيلو من بطن مريضة.. معهد ناصر يجري العملية مجانا
رئيس الوزراء يشارك في جلسة تعزيز قدرة الدول الأفريقية على إدارة الديون بمؤتمر التيكاد
مدبولي لنظيره الياباني: نتطلع لتوسيع التعاون بين البلدين ليشمل الصناعات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي ومنطقة صناعية يابانية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

رئيس الوزراء يشارك في جلسة تعزيز قدرة الدول الأفريقية على إدارة الديون بمؤتمر التيكاد

مدبولي
مدبولي
كتب محمود مطاوع

 شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، في فعاليات الجلسة الختامية لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا بدورته التاسعة، قمة "تيكاد ٩"، والذي يحضره نيابة عن  الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

 وحضر الجلسة رئيس وزراء اليابان، ورؤساء دول وحكومات الدول الأفريقية، ورؤساء المنظمات الدولية والأفريقية.

وتناولت الجلسة الختامية عددا من القضايا والموضوعات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، من بينها معدلات النمو الاقتصادي الراهنة في أفريقيا، كما تمت مناقشة أهمية المبادرات التي تسهم في تشجيع الاستثمار، وتعزز التعاون بين الشركات اليابانية والأفريقية.

كما تم مناقشة موضوع تعزيز قدرة الدول الأفريقية على إدارة الديون، فضلا عن ضرورة العمل على تحسين الخدمات الاجتماعية عالية الجودة في أفريقيا؛ كالصحة، والتعليم، والوصول للكهرباء ومياه الشرب.

وفي الوقت نفسه، ناقشت الجلسة الختامية الحلول المستدامة للنزاعات والأزمات التي تواجه القارة، بما في ذلك تهديدات الأمن السيبراني، والقرصنة البحرية والإرهاب والتطرف العنيف، والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.

وقد تم اعتماد البيان الختامي "إعلان يوكوهاما"، متضمنا التوصيات التي توصلت إليها وفود الدول المشاركة في القمة بشأن تلك القضايا والموضوعات، وسبل تعزيز التعاون الأفريقي الياباني في مختلف المجالات، والتي تشمل: الاستثمارات والتجارة، وكذا أهمية تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي، وتطوير بيئة أعمال مواتية، وتيسير التجارة البينية، وتبسيط الإجراءات الجمركية، وتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية AfCFTA.
 

منطقة التجارة الحرة القارية تهديدات الأمن السيبراني تعزيز قدرة الدول الأفريقية على إدارة الديون إدارة الديون عبد الفتاح السيسي تيكاد مصطفى مدبولي

