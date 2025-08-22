ماس كهربائي.. التحقيق في حريق شقة بكرداسة وإصابة شخص بداخلها

تجرى الجهات الأمنية بالجيزة، التحقيقات حول إصابة شخص في حريق نشب داخل شقة سكنية بمنطقة كرداسة، وكلفت المعمل الجنائي بمعاينة آثار الحريق إذ تبين أن وراءه ماسا كهربائيا، بعدما استعلمت عن الحالة الصحية للمصاب الذي أصيب بحروق في أماكن متفرقة من جسده، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

تلقت قوات الحماية المدنية بلاغا من غرفة النجدة بنشوب حريق في شقة سكنية بمنطقة كرداسة، على الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء، وتمكن رجال الإطفاء من محاصرة النيران والسيطرة على الحريق.

أسفر الحريق عن إصابة شخص بحروق في أماكن متفرقة من جسده، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.