السيطرة على حريق بمبنى الشباب والرياضة في الوادي الجديد

تمكنت قوات الحماية المدنية، منذ قليل، من السيطرة على حريق نشب بمبنى مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادى الجديد، وتم الدفع بسيارات الإطفاء إلى موقع الحادث.

تلقت إدارة النجدة بالوادى الجديد بلاغا يفيد بنشوب حريق بأحد مباني مديرية الشباب والرياضة بمدينة الخارجة، حيث التهمت النيران أجزاءً من المبني وامتدت أعمدة الدخان لمسافة كبيرة.

وعلى الفور تم الدفع بسيارات الحماية المدنية لموقع الحريق، وتمت السيطرة عليه قبل امتداده للمباني المجاورة له.

كما قامت شركة الكهرباء بفصل التيار تحسبا لوقوع ماس كهربائي.

وجار تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة لمباشرة التحقيقات.