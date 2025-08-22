شيري عادل تنضم لبطولة حين يكتب الحب

تعاقدت الفنانة شيري عادل علي المشاركة في بطولة فيلم" حين يكتب الحب"، بجانب عدد من الفنانين ابرزهم أحمد الفيشاوي ومعتصم النهار.

ومن المقرر البدء في تصوير فيلم حين يكتب الحب خلال الفترة المقبلة، عقب الانتهاء من التعاقد مع باقي الابطال.

من ناحية آخري تستعد الفنانة شيري عادل لبدء تصوير حكاية "ديجافو" ضمن أحداث مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو"، بمشاركة النجوم أحمد الرافعي، عمرو وهبة، وهند عبدالحليم، في إطار درامي إنساني غامض.

وتدور أحداث الحكاية حول قصة قريبة من الواقع تتناول العلاقات الزوجية وتشابكاتها النفسية والاجتماعية، بما يتماشى مع الخط العام للمسلسل الذي يحمل طابعًا غامضًا ويوحي بأن الحقيقة غالبًا ما تكون مغايرة لما يبدو على السطح