أخبار التكنولوجيا| هونر تكشف عن الهاتف القابل للطي Magic V Flip 2.. شاومي تكشف عن Redmi Note 15 بمعالج قوي وبطارية عملاقة

الحذاء الذهبي ينهي خصومة مكة وكيان محمد صلاح
تعليمات عاجلة بشأن تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. موعد الانطلاق ورابط تسجيل الرغبات
فوزي: الدولة والحكومة راعوا التوازن بين أطراف الإيجار القديم وعدم الانحياز لأحد
اتحاد الكرة يعتمد تشكيل لجنة الحكام الرئيسية
سوهاج .. تشييع جثـ.ـمان أب ونجليه ضحايا انهيار عقار مأساوي في طهطا
برنامج متميز بكلية التربية جامعة حلوان يؤهلك للتدريس الدولي والعمل في مجالات متعددة
السعودية: مجاعة غزة وصمة عار على الدول الدائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي
تفاصيل قبول دفعة جديدة بالأكاديمية المصرية لعلوم الطيران
لو تركت الصلاة هتتسجن عامين.. قرارات جديدة تثير الجدل في دولة إسلامية
القانون حسم الأمر.. هل يستحق المستأجر تعويضا ماليا بعد انتهاء المدة في الإيجار القديم؟
وزير الخارجية الفرنسي: الوقت ينفد أمام محادثات الاتفاق النووي الإيراني
سعر الدولار مساء اليوم 22-8-2025
نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

بكاميرا 200 ميجابكسل.. هونر تكشف عن الهاتف القابل للطي Magic V Flip 2
 

أعلنت شركة هونر رسميا في الصين عن هاتفها القابل للطي الجديد Magic V Flip 2 الذي يأتي بتصميم صدفي ويستهدف منافسة هواتف مثل سامسونج جالكسي Z Flip7 وموتورولا Razr 60 Ultra، وذلك بفضل مزايا متقدمة مثل الكاميرا الخلفية الرئيسية بدقة 200 ميجابكسل والبطارية المصنوعة بتقنية السيليكون كربون.


شاومي تكشف عن Redmi Note 15 بمعالج قوي وبطارية عملاقة
 

أعلنت شركة شاومي، عن أحدث هواتفها الذكية تحت اسم Redmi Note 15 إلى جانب الإصدارات الأعلى Note 15 Pro وNote 15 Pro Plus، حيث يأتي الهاتف الجديد بتحسينات ملحوظة مقارنة بالإصدار السابق Redmi Note 14 5G، من بينها بطارية أكبر، شاشة أكثر سطوعا، وعدد من الترقيات الأخرى.


جوجل تكشف عن أقوى ميزات الذكاء الاصطناعي في Pixel 10.. إليك أبرزها
 

أطلقت شركة جوجل Google، رسميا سلسلة هواتفها الجديدة Pixel 10، والتي تأتي بتحديثات ملحوظة تشمل معالجا جديدا، مواصفات تقنية محسنة، ومجموعة كبيرة من الميزات المعززة بالذكاء الاصطناعي. 


شاومي تزلزل الأسواق بإطلاق Redmi Note 15 Pro وPro+ بمواصفات خارقة
 

أعلنت شركة شاومي، رسميا عن سلسلة Redmi Note 15 في الصين، حيث جاء طرازا Pro بتحسينات ملحوظة مقارنة بالإصدارات السابقة في مجالات رئيسية مثل الشاشة والمعالج وسعة البطارية.


تصميم هاتف ترامب الجديد يثير الجدل قبل إطلاقه.. شبيه Galaxy بغطاء ذهبي
 

أعلن مؤخرا عن هاتف ترامب الذي من المقرر أن ينطلق إلى الأسواق تحت اسم Trump 1 (T1)، والذي سيعمل عبر شبكة Trump Mobile، الشركة التي تحمل اسم الرئيس الأمريكي، ومن المتوقع أن يتم إطلاق الهاتف هذا الشهر، لكن التفاصيل الأخيرة أثارت الكثير من التساؤلات حول التصميم والمواصفات.


صدمة للمستخدمين.. أجهزة شهيرة خارج تحديث شاومي HyperOS 3
 

تعمل شركة شاومي حاليا على نظام التشغيل الجديد HyperOS 3، المبني على أندرويد 16، والذي من المنتظر أن يدخل مرحلة الاختبار التجريبي “بيتا” في وقت لاحق من هذا الشهر، على أن يتم إطلاق النسخة المستقرة بعد ذلك بفترة قصيرة.


 صراع العمالقة.. تشتري جوجل Pixel 10 ولا تستنى iPhone 17؟

 

أطلقت شركة جوجل رسميا سلسلة هواتف Pixel 10 5G، والتي جاءت بتحديثات جديدة على مستوى التصميم والأداء والكاميرا، لتنافس بقوة في فئة الهواتف الرائدة.

تعرف على NotebookLM.. تطبيق جوجل الذكي لمذاكرة أكثر فاعلية

كشفت جوجل عن تحديثات مبتكرة في تطبيق NotebookLM، الذي لم يعد مجرد أداة لتحويل المستندات إلى بودكاست، بل أصبح منصة ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي منذ البداية لتقديم تجربة تفاعلية متكاملة في البحث والتعلم.

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

