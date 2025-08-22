قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حماس: ندعو إلى تحرك فوري للأمم المتحدة ومجلس الأمن لوقف الحرب
خطيب مسجد مصر: إنهاء حياة المسلم محرم شرعا مهما كانت الأسباب.. فيديو
مراسل القاهرة الإخبارية: التطورات الميدانية بين روسيا وأوكرانيا لا تعيق المفاوضات إن توفرت الإرادة
أهالي بني مجدول بالجيزة يتبرعون بأرض لبناء مدرسة ويناشدون المحافظ: سرعوا الخطوات قبل فوات الأوان
تطوير المطارات.. مصر تتحدث في الجمعية العامة للمجلس الدولي لمطارات أفريقيا بـ لوسكا
برلمانية: التحول الرقمي بوابة أفريقيا لتحقيق التنمية المستدامة
حماس: إعلان المجاعة في غزة شهادة دامغة على جرائم الاحتلال
داخل السيارة.. أفشة في أحدث ظهور على إنستجرام
ألمانيا تحظر ارتداء الكوفية الفلسطينية في موقع معسكر بوخنفالد النازي
أول تعليق من بكين على رفض زيلينسكي مشاركة الصين في ضمان أمن أوكرانيا
وزير التعليم يدعو رئيس جامعة الأمم المتحدة بطوكيو لتأسيس فرع مصري
أطفال وسيدات.. الداخلية تكشف تفاصيل مداهمة الثقب الأسود
ألمانيا تحظر ارتداء الكوفية الفلسطينية في موقع معسكر بوخنفالد النازي

أصدرت المحكمة العليا في ولاية تورينجن الألمانية حكمًا مثيرًا للجدل يقضي بتأييد قرار إدارة موقع معسكر الاعتقال النازي السابق "بوخنفالد" بمنع دخول الزوار الذين يرتدون الكوفية الفلسطينية.

وجاء الحكم بعد أن رفضت المحكمة استئنافًا تقدمت به سيدة تم منعها من دخول الموقع أثناء ارتدائها الكوفية الفلسطينية، حيث رأت هيئة القضاة أن هذا الرمز "يهدد شعور الأمان لدى العديد من اليهود"، على حد وصفهم. 

وأكدت المحكمة أن حرية التعبير في هذه الحالة تخضع لاعتبارات "المحافظة على قدسية المكان وتخليد ذكرى ضحايا الهولوكوست".

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام ألمانية، فإن المرأة كانت ترغب في حضور مراسم إحياء الذكرى الـ80 لتحرير المعسكر، لكن تم منعها بسبب ارتداء الكوفية الفلسطينية، ثم حاولت لاحقًا المشاركة في فعالية أخرى إلا أن طلبها قوبل بالرفض مجددًا. 

وأوضحت المحكمة أن ارتداء الكوفية الفلسطينية داخل الموقع يمثل "رسالة سياسية واضحة" تتعارض مع القواعد التي تشترط ملابس "ملائمة للمكان التذكاري".

ويعتبر القرار نهائيًا وغير قابل للاستئناف، ما أثار انتقادات واسعة في الأوساط الحقوقية التي رأت فيه تقييدًا غير مبرر لحرية التعبير واستهدافًا مباشرًا للرموز الفلسطينية. في المقابل، تدافع إدارة الموقع عن سياستها بدعوى حماية "مشاعر الناجين والزوار اليهود".

جدير بالذكر أن معسكر بوخنفالد الذي تم أنشائه عام 1937، احتجز ما يقرب من 280 ألف سجين، وقتل داخله نحو 56 ألفًا قبل تحريره على يد القوات الأمريكية عام 1945.

