كاسيميرو يدخل دائرة اهتمامات اتحاد جدة بتوصية من بنزيما
استغاث بوزير الثقافة.. محامي شيرين عبد الوهاب يتنحى عن قضاياها بعد عودتها لـ حسام حبيب
العلماء يحذرون من عاصفة شمسية قوية تهدد الأرض.. ماذا يحدث؟
مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس 2025
الجامعة العربية: نؤيد بسط سلطة الدولة اللبنانية وحصر السلاح بيدها
طلبت التنازل عن القضايا.. عودة شيرين عبد الوهاب لـ حسام حبيب
يسري جبر: النبي حدد 6 أجناس ربوية في التعاملات التجارية
عودة الموجة الحارة .. الأرصاد تصدر بيانا بشأن طقس السبت والأحد
حسام موافي يكشف عن كنز حقيقي للإنسان.. يُفتح في هذا الوقت
5 فئات تصرف الدعم النقدي المشروط.. تعرف عليها
أمين تنظيم الجيل: إعلان المجاعة في غزة جرس إنذار لكارثة إنسانية خطيرة
سعر الريال السعودي مساء اليوم 22-8-2025
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

الجامعة العربية: لا خلاف بين المؤسسات اللبنانية على هدف حصر السلاح بيد الدولة

عبد الخالق صلاح

قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن ما يجري في لبنان لا يُعد خلافًا بين المؤسسات، بل هو اختلاف في وجهات النظر حول الوسائل، وليس حول الأهداف.

وأوضح زكي، خلال لقاء خاص مع أحمد سنجاب، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من بيروت، أنه التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري، ووجد لديه تفهمًا كاملاً ودعمًا لمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة، مشيرًا إلى أن بري أعرب عن بعض الملاحظات المرتبطة بكيفية تنفيذ القرار، والإطار الزمني لتطبيقه، وهي ملاحظات وصفها زكي بأنها «واقعية ومهمة» وتستحق الاستماع والتفهم، بالنظر إلى ما يتمتع به الرئيس بري من خبرة وثقل سياسي كبير في البلاد.

وأكد زكي أنه لم يسمع خلال لقاءاته بأي اعتراض من الأطراف اللبنانية على الأهداف الجوهرية، بل إن الجميع متفقون على ضرورة بسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها.

وعن لقائه بقائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، وصفه زكي بأنه كان «لقاءً ممتازًا»، مشيرًا إلى أنها المرة الأولى التي يلتقي فيها بالعماد هيكل، الذي اعتبره شخصية عسكرية مهمة، خصوصًا أنه سبق أن تولى قيادة منطقة جنوب الليطاني، مما يمنحه معرفة دقيقة بطبيعة الوضع هناك.

وقال زكي: «استمعت لرؤية القائد العسكري، وهي رؤية واقعية وجادة، تعكس التحديات التي يواجهها الجيش اللبناني في ظل المهام الكثيرة الملقاة على عاتقه»، مؤكدًا أن الجيش ملتزم بتنفيذ التوجهات السياسية، ويعمل في إطار دعم بناء الدولة.

ودعا زكي من خلال تصريحاته كافة الدول العربية وغير العربية الراغبة في دعم الجيش اللبناني إلى تقديم المساعدة المطلوبة، قائلاً إن «هذه مهمة دقيقة وأساسية، ونجاح الجيش في تنفيذ القرار الحكومي يتطلب دعمًا حقيقيًا».

وختم بالتأكيد على دعم الجامعة العربية الكامل لهذا التوجه اللبناني، الذي يُدخل البلاد في مرحلة جديدة من بسط سيادة الدولة وتعزيز مؤسساتها.

الجامعة العربية حصر السلاح دور الجيش

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

وفاة شروق المسلماني

الأولى على الثانوية العامة بشمال سيناء .. قصة وفاة شروق المسلماني

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تفاصيل قرارات الرئيس السيسي الثمانية.. وتكليفات عاجلة للحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين

ارتفاع امواج بحر مطروح

غلق عدد من الشواطئ بمطروح ومنع المصطافين من نزول البحر.. ما السبب؟

حصيلة مداهمة الثقب الاسود

أطفال وسيدات.. الداخلية تكشف تفاصيل مداهمة الثقب الأسود

قوات الأمن

تبرعات بلا حدود.. أمن قنا يضبط مسجل خطر على الهواء أثناء بث مباشر من منزله بفرشوط

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. موعد الانطلاق ورابط سريع للتسجيل

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

طلبت التنازل عن القضايا.. عودة شيرين عبد الوهاب لـ حسام حبيب

الجنيه الذهب

آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب مساء اليوم 22-8-2025

سعر الذهب

سعر الذهب مساء اليوم 22-8-2025

التنظيم والإدارة

جهاز التنظيم والإدارة يعلن توقف الامتحانات غدًا بمركز تقييم القدرات

التغذية الموجهة ضد التهاب المفاصل .. أطعمة تقلل الألم وتعزز صحة الغضاريف

تظهر على الوجه.. 5 علامات تحذيرية لارتفاع الكوليسترول

لمواجهة الطقس الحار.. أطعمة ومشروبات تساعد على تبريد الجسم

سعره أكثر من 5 آلاف دولار .. أغلى برجر في العالم

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

