الجامعة العربية: لا خلاف بين المؤسسات اللبنانية على هدف حصر السلاح بيد الدولة

قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن ما يجري في لبنان لا يُعد خلافًا بين المؤسسات، بل هو اختلاف في وجهات النظر حول الوسائل، وليس حول الأهداف.

وأوضح زكي، خلال لقاء خاص مع أحمد سنجاب، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من بيروت، أنه التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري، ووجد لديه تفهمًا كاملاً ودعمًا لمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة، مشيرًا إلى أن بري أعرب عن بعض الملاحظات المرتبطة بكيفية تنفيذ القرار، والإطار الزمني لتطبيقه، وهي ملاحظات وصفها زكي بأنها «واقعية ومهمة» وتستحق الاستماع والتفهم، بالنظر إلى ما يتمتع به الرئيس بري من خبرة وثقل سياسي كبير في البلاد.

وأكد زكي أنه لم يسمع خلال لقاءاته بأي اعتراض من الأطراف اللبنانية على الأهداف الجوهرية، بل إن الجميع متفقون على ضرورة بسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها.

وعن لقائه بقائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، وصفه زكي بأنه كان «لقاءً ممتازًا»، مشيرًا إلى أنها المرة الأولى التي يلتقي فيها بالعماد هيكل، الذي اعتبره شخصية عسكرية مهمة، خصوصًا أنه سبق أن تولى قيادة منطقة جنوب الليطاني، مما يمنحه معرفة دقيقة بطبيعة الوضع هناك.

وقال زكي: «استمعت لرؤية القائد العسكري، وهي رؤية واقعية وجادة، تعكس التحديات التي يواجهها الجيش اللبناني في ظل المهام الكثيرة الملقاة على عاتقه»، مؤكدًا أن الجيش ملتزم بتنفيذ التوجهات السياسية، ويعمل في إطار دعم بناء الدولة.

ودعا زكي من خلال تصريحاته كافة الدول العربية وغير العربية الراغبة في دعم الجيش اللبناني إلى تقديم المساعدة المطلوبة، قائلاً إن «هذه مهمة دقيقة وأساسية، ونجاح الجيش في تنفيذ القرار الحكومي يتطلب دعمًا حقيقيًا».

وختم بالتأكيد على دعم الجامعة العربية الكامل لهذا التوجه اللبناني، الذي يُدخل البلاد في مرحلة جديدة من بسط سيادة الدولة وتعزيز مؤسساتها.