تن هاج: ليفركوزن يجب أن يؤسس لحقبة جديدة بعد تجديد الفريق

أكد إريك تن هاج، المدرب الجديد لباير ليفركوزن، اليوم الجمعة، أن النادي يتطلع إلى تأسيس حقبة جديدة بعد رحيل العديد من لاعبيه الأساسيين، ومدربه الفائز بالثنائية المحلية عام 2024، تشابي ألونسو، في فترة الانتقالات الصيفية.

وتولى تين هاج المسؤولية وسط عملية تجديد شاملة للفريق، إذ غادر أكثر من ستة لاعبين أساسيين، بمن فيهم النجم فلوريان فيرتز وجيريمي فريمبونج، اللذان انضما إلى ليفربول، ولاعب الوسط جرانيت تشاكا.

ويبدأ ليفركوزن موسمه بمباراة على أرضه ضد هوفنهايم يوم السبت، في ثاني مباراة تنافسية لتين هاج بعد فوزه في الدور الأول من كأس ألمانيا على سونينهوف جروساسباخ، من الدرجة الأدنى، الأسبوع الماضي.

وقال تين هاج في مؤتمر صحفي: "لقد بذلنا قصارى جهدنا لنكون مستعدين على النحو الأمثل، الأمر مرتبط بشكل كبير بروح الفريق. في غرفة الملابس، يتطور اللاعبون معًا، بقي العديد من اللاعبين، وجلبوا معهم ثقافة مميزة، هذه الثقافة باقية.

اللاعبون الجدد فهموا ثقافة النادي، لقد أجريتُ تغييرات جذرية في الماضي. هذا هو التحدي".

وأضاف: "هذا أمر جيد لأنه كان ضروريًا. تنتهي الحقبة في مرحلة ما، وهذا ما حدث هنا، ونحن الآن نبدأ في بناء حقبة جديدة، ونعمل جميعًا بجد لتحقيق ذلك كل يوم".

ويدرك تين هاج أن مهمته كخليفة لألونسو شاقة، إذ قاد الإسباني الفريق إلى ثنائية الدوري والكأس المحليين دون أي هزيمة في موسم 2023-2024.

واختتم: "لدينا لاعبون شباب، ولكن لدينا أيضًا لاعبون ذوي خبرة. أعتقد أن هذا المزيج جيد".