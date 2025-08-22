مصرع شاب إثر نوبة صرع داخل مسكنه في الجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، ملابسات واقعة العثور على جثة شاب داخل مسكنه بدائرة قسم شرطة الجيزة، حيث تبين من التحريات أنه توفي إثر إصابته بنوبة صرع مفاجئة.

وكانت غرفة عمليات مديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغًا يفيد بالعثور على جثة شاب داخل شقته وعلى الفور، انتقل رجال المباحث، إلى محل الواقعة لفحص البلاغ.

وبالفحص والمعاينة، تبين أن الشاب كان يعاني من مرض الصرع، وأثناء تعرضه لنوبة مفاجئة، سقط أرضًا وارتطمت رأسه بالحائط، مما أسفر عن وفاته في الحال دون وجود شبهة جنائية.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيق، فيما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واستكمال الإجراءات القانونية.