حقيقة تعرض سيدة وابنتها للضرب والسرقة بالدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائمة بالنشر من تعرضها ونجلتها للضرب وتحطيم محتويات شقتها من قبل أحد الأشخاص وأسرته وسرقة قرط ذهبى بالدقهلية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 4 الجارى تبلغ لمركز شرطة طلخا بالدقهلية من المشكو فى حقه بتضرره من قيام الشاكية وزوجها "له معلومات جنائية"، بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته لخلافات بينهم حول الجيرة ولهو الأطفال ،

وبإستدعاء الشاكية وزوجها وسؤالهما نفيا ما نُسب إليهما ، وإتهما المشكو فى حقه وكريمته وشقيقته بالتعدى عليهما بالضرب "دون إصابات" وتهديدهما بإضرام النيران بالشقة سكنهما لذات الخلاف ، وبسؤال المشكو فى حقهم نفوا تلك الإتهامات.. وتبين عدم صحة إدعاء الشاكية من قيام المشكو فى حقهم بتحطيم محتويات شقتها أو سرقة قرط ذهبى خاص بكريمتها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.