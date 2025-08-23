قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لو بتجدد رخصة سيارتك.. طريقة حجز موعد فى وحدات المرور الإلكترونية
رتم وشراسة.. تعليق مثير من سيد عبد الحفيظ على أداء الزمالك
ألم الظهر وتعب مستمر.. علامات ارتفاع الكوليسترول عند النساء
باحث: الإخوان يستخدمون القضية الفلسطينية لجمع التبرعات وتمويل أنشطتهم
لماذا أصلي صلاة الشروق؟.. 10 أسباب تجعلك تتوضأ لها الآن
شديد الحرارة رطب نهارا.. موعد انتهاء الموجة الحارة وانخفاض 6 درجات مئوية
12 شهيدا بينهم أطفال ونساء..مذبحـ.ة أسرائيلية جديدة بأصداء الفلسطينية
سيد عبد الحفيظ ينصح ريبيرو مدرب الأهلى بهذا الأمر العاجل.. ماذا قال؟
موجة حر جديدة .. الأرصاد تكشف توقعات الطقس اليوم
سيد عبد الحفيظ: خوان ألفينا تقيل وعنده قدرات عالية تخدم الزمالك
لماذا لا ينام برج العقرب ليلًا؟.. الأسرار الخفية وراء الأرق المستمر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رحلة في قلب التراث .. رئيس دار الكتب يكشف أسرار أقدم مكتبة وطنية بمصر

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
منار عبد العظيم

كشف الدكتور أسامة طلعت، رئيس دار الكتب، عن تاريخ هذه المؤسسة العريقة، ومقتنياتها النادرة، والدور الذي تلعبه في حفظ التراث المكتوب لمصر والعالم العربي.

دار الكتب.. البداية من عهد الخديوي إسماعيل

قال الدكتور طلعت إن فكرة دار الكتب تعود لعام 1870 في عهد الخديوي إسماعيل، عندما اقترح علي باشا مبارك إنشاء مكتبة وطنية تحاكي كبريات المكتبات العالمية مثل البريطانية والفرنسية.

وقد أُسست المكتبة تحت اسم "الكتبخانة الخديوية"، وكان مقرها الأول في سراي مصطفى باشا فاضل بمنطقة ضرب الجماميز.

من "ضرب الجماميز" إلى "باب الخلق"

أوضح طلعت أنه في عام 1904، انتقلت دار الكتب إلى مقرها الشهير في باب الخلق بجوار متحف الفن الإسلامي. وشُيّد المبنى على طراز إسلامي حديث، ليجمع بين روعة المعمار ووظيفة الحفظ والعرض الثقافي. وهو اليوم مسجل ضمن قائمة الآثار الإسلامية والقبطية.

دار الكتب والوثائق.. كيان واحد

وأشار إلى أنه في عام 1971، تم نقل المقر الرئيسي إلى مبنى حديث على كورنيش النيل برملة بولاق، بينما أصبح مبنى باب الخلق فرعًا تابعًا. وفي عام 1993، تم دمج دار الكتب مع دار الوثائق القومية تحت مسمى الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية.

متحف المخطوطات.. من أدوات الكتابة إلى روائع المصاحف

تحدث رئيس دار الكتب عن المتحف الموجود بالمبنى التاريخي في باب الخلق، الذي خضع لتطوير شامل عام 2007.
 

وأوضح أن المتحف مكون من ثلاثة طوابق، يبدأ الزائر جولته بمعرض أدوات الكتابة القديمة، ثم ينتقل إلى قاعات تحتوي على مخطوطات نادرة في الطب والفلك والتاريخ، وتنتهي الرحلة في قاعة "روائع المصاحف".

رئيس دار الكتب عهد الخديوي إسماعيل وزارة الثقافة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الدبلومات 2025

الهندسة 97.7% والتجارة 93.8% والعلوم الإدارية 70.3%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025

لا زيادة كاملة في سبتمبر.. مفاجأة لهذه الفئات من مستأجري الإيجار القديم

لا زيادة كاملة في سبتمبر.. مفاجأة لهذه الفئات من مستأجري الإيجار القديم

حجز تذاكر القطارات من المنزل بخطوة واحدة

بدون تذكرة ورقية.. طريقة حجز تذاكر القطارات من المنزل بخطوة واحدة

شيرين عبد الوهاب - حسام حبيب

استغاث بوزير الثقافة.. محامي شيرين عبد الوهاب يتنحى عن قضاياها بعد عودتها لـ حسام حبيب

الذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 23 أغسطس 2025 في مصر

الزمالك

حقيقية فتح النائب العام تحقيقات مع مجلس إدارة الزمالك في إهدار المال العام

شيرين عبد الوهاب و حسام حبيب

سأقاضي محاميها.. حسام حبيب: لم أعد لشيرين عبد الوهاب.. كل دي إشاعات

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم السبت

ترشيحاتنا

الشيخ طه النعماني

مواقف مؤثرة.. الشيخ طه النعماني يحكي حفاوة استقبال سفراء دولة التلاوة حول العالم

الشيخ طه النعماني

الشيخ طه النعماني: مسابقة دولة التلاوة هدفها اكتشاف الأصوات والمواهب القرآنية

جامع الفتوح بالهند يحتضن احتفالية دينية كبيرة الإثنين

أضخم تجمع لمدح النبي.. جامع الفتوح بالهند يحتضن احتفالية دينية كبيرة الإثنين

بالصور

ألم الظهر وتعب مستمر.. علامات ارتفاع الكوليسترول عند النساء

الكوليسترول
الكوليسترول
الكوليسترول

طريقة سلق الذرة مثل المعلبات الجاهزة بمذاق حلو

طريقة سلق الذرة مثل المعلبات الجاهزة بمذاق حلو
طريقة سلق الذرة مثل المعلبات الجاهزة بمذاق حلو
طريقة سلق الذرة مثل المعلبات الجاهزة بمذاق حلو

لماذا لا ينام برج العقرب ليلًا؟.. الأسرار الخفية وراء الأرق المستمر

لماذا لا ينام برج العقرب ليلًا؟ الأسرار الخفية وراء أرقه المستمر
لماذا لا ينام برج العقرب ليلًا؟ الأسرار الخفية وراء أرقه المستمر
لماذا لا ينام برج العقرب ليلًا؟ الأسرار الخفية وراء أرقه المستمر

توابل تقليدية تعود للواجهة.. سر قديم يعزز صحة القلب ويحمي الشرايين

توابل تقليدية تعود للواجهة.. سر قديم يعزز صحة القلب ويحمي الشرايين
توابل تقليدية تعود للواجهة.. سر قديم يعزز صحة القلب ويحمي الشرايين
توابل تقليدية تعود للواجهة.. سر قديم يعزز صحة القلب ويحمي الشرايين

فيديو

علاقة إيمان الطوخي بالراحل حسني مبارك

إشاعات واتهامات باطلة.. نجل شقيقة إيمان الطوخي يرد بقوة ويدافع عن كرامتها

الثقب الأسود

​الثقب الأسود الذى أرعب الجميع بالجيزة.. القبض على مسجلين خطر وإنقاذ أطفال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

المزيد