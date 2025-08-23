كيفية استخراج شهادة الميلاد 2025

يبحث المواطنون عن كيفيه استخراج شهادة الميلاد 2025، لتقديمها بالكليات و الوظائف، ويمكن استخراجها من خلال قطاع الأحوال المدنية والسجلات المنتشرة بجميع المحافظات ، بالإضافة إلى المراكز النموذجية الحديثة التي استحدثتها الوزارة لتقديم الخدمات بشكل أسرع وأكثر تطورا وذلك في إطار خطة الدولة لتيسير الإجراءات الرسمية وتوفير بدائل إلكترونية وذكية تناسب احتياجات المواطنين.

شهاة ميلاد

أسعار استخراج شهادات الميلاد 2025

رسوم استخراج شهادة الميلاد لأول مرة تبلغ 45 جنيها، بينما تصل تكلفة استخراجها في المرات التالية إلى 25 جنيها فقط.

خطوات استخراج شهادة الميلاد

يتطلب الحصول على شهادة ميلاد مميكنة 2025 تقديم نموذج 40 طلب الحصول على صورة وثيقة أو مستند.

وفي حالة وجود اختلاف في البيانات أو عدم الاستدلال على القيد بالحاسب، يجب على المواطن تقديم شهادة ميلاد ورقية سابقة أو صورة ضوئية معتمدة لإجراء التصحيح أو التسجيل الجديد.

الفئات التي تستطيع استخراج شهادة الميلاد

يسمح القانون بعدد من الأقارب باستخراج شهادة الميلاد، وهم: الشخص نفسه، الأب، الأم، الأخ، العم، الزوجة، الأبناء، الجد، والخال. ويتم تقديم الطلب في أقرب مكتب سجل مدني لمحل الإقامة، وتصدر الشهادة في نفس الوقت.

قيد المواليد الجديدة

ويجب التبليغ عن المواليد خلال 15 يوما من تاريخ الولادة عبر مكتب الصحة التابع له محل الميلاد.

أما في حالة المصريين بالخارج فيتم التبليغ خلال 3 أشهر من خلال القنصليات المصرية أو إرسال إخطار بالبريد الموصى عليه لقسم السجل المدني الرئيسي.

ويكون التبليغ عبر نموذج مجاني بمكتب الصحة مع تقديم ما يثبت صحة البيانات والعلاقة الزوجية، ثم تحرر شهادة الميلاد وتسلم لولي الأمر، على أن يتم قيدها بالسجل المدني وتسجيل الرقم القومي للمولود.

وسائل استخراج شهادة الميلاد 2025

أتاحت وزارة الداخلية أربع طرق رئيسية للحصول على شهادة الميلاد:

ماكينات الأحوال المدنية الذكية.

المكاتب التقليدية للسجل المدني.

المكاتب الذكية للأحوال المدنية.

الخدمات الإلكترونية عبر الإنترنت من خلال موقع وزارة الداخلية أو منصة مصر الرقمية.

ماكينات الأحوال المدنية الذكية

من أبرز وسائل الاستخراج الفوري لشهادات الميلاد، إذ تشبه ماكينات الصراف الآلي وتتيح الخدمة خلال دقائق.

وتتواجد هذه الماكينات في مقر الإدارة العامة للأحوال المدنية بالعباسية، مطار القاهرة الدولي، مطار شرم الشيخ، مطار الغردقة، وعدد من المراكز التجارية الكبرى.

وتتم خطوات الاستخدام عبر التحقق من الهوية ببصمة الوجه أو الإصبع، اختيار نوع الوثيقة المطلوبة، إدخال البيانات الأساسية مثل الرقم القومي واسم الأم ورقم المصنع، ثم سداد الرسوم نقدا أو بالبطاقة الإلكترونية، والحصول على الشهادة فورا.

بهذه الإجراءات تسعى وزارة الداخلية إلى تسهيل خدمات استخراج شهادات الميلاد والوفاة للمواطنين، مع توفير بدائل عصرية توفر الوقت والجهد وتتماشى مع التحول الرقمي الذي تشهده الدولة.