تحرك فوري وتحويل للنيابة.. مفاجأة بشأن فيديوهات السوشيال ميديا
ناشطون ينددون بتطرف ايتمار بن جفير .. ومصادر : قتال غزة سيستمر لأشهر
غرق 6 طلاب وإصابة 24 في الإسكندرية
إساءات مباشرة طالتني.. قرار حاسم من حسام حبيب ضد محامي شيرين عبدالوهاب
بعد التحديث.. رسوم التحويل والاستعلام بتطبيق إنستاباي
نيابة مطروح: حبس سائق النقل الليبي المتسبب فى حادث الضبعة واجراء تحليل مخدرات
مصر ترحب بخارطة الطريق الأممية لتسوية الأزمة الليبية
برنامج تكنولوجيا معلومات وبرمجة لطلاب 4و5 ابتدائي بالمدارس المصرية اليابانية
هل يجوز أداء صلاة الضحى قبل الظهر بدقائق أو أثناء الأذان؟.. الإفتاء تجيب
فضيحة أخلاقية.. منظمات دولية تنتفض ضد إسرائيل بعد إعلان مجاعة غزة رسميا
عاد للمنافسة.. طارق السيد يكشف الفارق بأداء الزمالك عن الموسم الماضي
رياضة

شاهد| محمد الشناوي من تدريب الأهلي اليوم

باسنتي ناجي

شارك الإعلامي أحمد عبد الباسط صورة المهاجم محمد الشناوي من مران الأهلي اليوم.

وكتب احمد عبد الباسط:"محمد الشناوي من مران الأهلي النهاردة قبل مباراة غزل المحلة في بطولة الدوري".

وكشف هاني رمزي، لاعب النادي الأهلي السابق، عن موقف محمد الشناوي حارس مرمى القلعة الحمراء من المشاركة أمام عزل المحلة في المباراة المقبلة من الدوري المصري الممتاز.

وقال هاني رمزي في تصريحات تليفزيونية: “أنا لست مع سياسة التدوير في مركز حراسة المرمى ولابد من أن يتم الاعتماد على حارس أساسي واحد”.

وتابع: “لولا ظرف وفاة والد محمد الشناوي كان سيكون أساسيًا في مباراة الأهلي وغزل المحلة المقبلة”.

وتنطلق مباراة الأهلي وغزل المحلة يوم الإثنين المقبل في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

وحقق الأهلي أول فوز تحت قيادة الإسبانى خوسيه ريبيرو على حساب فاركو 4-1 بالدوري المصري.

وبذلك، رفع الأهلي رصيده في الدوري المصري إلى 4 نقاط فى المركز الثاني، بينما استقر فاركو فى المرتبة الـ16 بنقطة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وغزل المحلة فى الدوري المصري.

