برلمان

سؤال فى النواب لتكليف المحافظين بقيادة حملات إزالة التعدى على أراضى وأملاك الدولة

فريدة محمد

طالب الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة إصدار تكليفات واضحة وحاسمة للمحافظين على مستوى الجمهورية لشن حملات مكثفة ومختلفة لرصد جميع المخالفات والتعديات على الأراضي وأملاك الدولة لاتخاذ جميع الاجراءات لازالتها مؤكداً ضرورة أن تكون هذه الحملات بمشاركة جميع المحافظين للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة خاصة أن هناك تكليفات مستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة حول هذا الملف.

وقال " عبد الحميد " فى سؤال تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية إنه في ظل ما تعلنه الحكومة من حرص على حماية أملاك الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية ما هي التكليفات المباشرة للمحافظين بشأن الإشراف بأنفسهم على الحملات الميدانية المكثفة لرصد وإزالة جميع أشكال التعديات على أراضي وأملاك الدولة؟ وهل هناك خطة عمل واضحة ومعلنة بمؤشرات أداء وجدول زمني لمتابعة التنفيذ على أرض الواقع؟ وما هي الإجراءات المتخذة ضد التقاعس أو التباطؤ من بعض الأجهزة المحلية في مواجهة هذه التعديات، خاصة أن التراخي يؤدي إلى استفحال الظاهرة ويشجع المخالفين؟
 

و تساءل الدكتور محمد عبد الحميد قائلاً : كيف تضمن الحكومة أن التقارير الواردة من المحليات تعكس الواقع الفعلي وليس مجرد أرقام على الورق؟ وما هي آليات الوزارة في مواجهة تبوير الأراضي الزراعية وتحويلها إلى كتل خرسانية، وهو ما يمثل تهديدًا خطيرًا للأمن الغذائي القومي؟
وهل تم ربط جهود إزالة التعديات بخطة واضحة لإعادة استغلال تلك الأراضي في مشروعات تخدم المجتمع وتحقق عائدًا اقتصاديًا؟ ومتى نرى المحافظين يقودون بأنفسهم – ميدانيًا لا مكتبيًا – هذه الحملات، وبحضور الإعلام والرقابة الشعبية، بحيث يتحول الملف من شعارات وتقارير إلى نتائج ملموسة وحاسمة على الأرض ؟ مؤكداً أن المحافظ الوحيد الذى نراه يقوم ويتولى قيادة هذه الحملات هو الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة حيث يشرف بنفسه على الحملات التي تقوم بها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وقوات إنفاذ القانون بمديرية أمن القاهرة، لرفع الإشغالات والتعديات وإعادة الانضباط لمختلف المناطق والأحياء على مستوى محافظة القاهرة.

