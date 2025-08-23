مازال فى المستشفي .. صبري عبد المنعم يكشف تطورات حالته الصحية | خاص

كشف الفنان صبري عبد المنعم تطورات حالته الصحية بعد تعرضه لوعكة خلال الفترة الماضية وتم نقله لإحدى المستشفيات .

قال صبري عبد المنعم فى تصريح خاص لموقع “صدي البلد” ان حالته الصحية شهدت تحسن كبير خلال الساعات الماضية ومن المقرر ان يغادر المستشفي خلال الأيام المقبلة.

وعن تفاصيل حالته الصحية ، أوضح صبري عبد المنعم ان السبب فى تعرضه لهذه الوعكة هى مضاعفات فى القلب والرئة .

واختتم صبري عبد المنعم حديثه، بأن نقيب المهن التمثيلية دكتور أشرف زكي دائم التواصل معه والاطمئنان على صحته بشكل مستمر.

اخر اعمال صبري عبد المنعم

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان صبري عبد المنعم كان مشاركته في مسلسل “سراب”، والذي يضم نخبة من نجوم الدراما، منهم:

خالد النبوي، يسرا اللوزي، جيهان الشماشرجي، هاني عادل، دياموند بو عبود، أحمد وفيق، إنجي المقدم، محمد كيلاني، وأحمد مجدي.

المسلسل مستوحى من العمل العالمي “Seven Types of Ambiguity”، ويتألف من 10 حلقات، تتناول كل حلقة وجهة نظر مختلفة لإحدى شخصيات العمل.

العمل من إخراج أحمد خالد، وتأليف هشام هلال.