القبض على سائقين تسببا في سقوط ميكروباص أسفل الطريق الدائري بالمنيب

تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على سائق ميكروباص وسائق ملاكي تسببا في انقلاب سيارة من أعلى الطريق السياحي بالجيزة.



أصيب ٨ أشخاص في سقوط سيارة ميكروباص أسفل الطريق الدائري بمنطقة المنيب وتم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بوقوع حادث أسفل الطريق الدائري بمنطقة المنيب، انتقلت على الفور قوات الامن الى مسرح الواقعة وتبين سقوط سيارة ميكروباص لاسفل الطريق الدائري.

ونقل رجال الإسعاف ٨ مصابين كانوا داخل السيارة إلى المستشفيات القريبة من موقع الحادث ويتولى رجال المرور رفع آثار الحادث لاعادة تسيير حركة الطريق.