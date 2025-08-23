معملتش حاجه ومكنش قصدي.. اعترافات تفصيلية للبلوجر علياء قمرون في اتهامها بنشر فيديوهات مخلة بالحياء

كشفت تحقيقات النيابة، في واقعة اتهام البلوجر علياء قمرون بنشر فيديوهات خادشة للحياء وغسل الأموال وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي عن تفاصيل قوال المتهمة.

وجاءات أقوال المتهمة كالأتي:

س: انتي متهمة بنشر محتوى خادش للحياء؟

ج: انا معملتش حاجه ومكنش قصدي.

س: إذا ماذا حدث وما تفاصيل ضبطك واحضارك؟

ج: أنا تم القبض عليه، وودوني القسم وقالولي إنك متهمة بنشر فيديوهات على الفيسبوك بوك وانا معرفش حاجه ولقيت نفسي هنا.

س: ما هي طبيعة نشأتك؟

ج: أنا الفترة دي كنت عايشة لوحدي عشان أبويا انفصل عن والدتي وأنا صغيرة.

س: ماذا حدث بعد انفصال والديك؟

ج: تزوجت أمي من دكتور بيطري وأنجبت منه 5 أطفال، أما والدي فتزوج مرتين بعد الطلاق، وزوجته الثانية أنجبت ثلاثة أبناء.

س: مع من كنت تعيش بعد انفصال والدتك؟

ج: كنت أعيش مع والدي، لكن زوجة والدي الأولى كانت تضربني وتقول له كلامًا غير صحيح عني، وذات مرة حلقوا شعري.

س: هل استمريت بالعيش مع والدك؟

ج: تركت منزل والدي منذ حوالي سنة، وعشت مع خالتي في أشمون، ولكن بسبب رفض زوج خالتي لاستضافتي لأسباب مادية، انتقلت للعيش وحدي في شقة بمدينة طنطا.

س: هل حاولت العيش مع والدتك؟

ج: نعم، طلبت كثيرًا من والدتي أن أعيش معها، لكنها كانت ترفض بسبب اعتراض زوجها الذي كان يعتقد أنني لا أستطيع الاعتماد على نفسي.

س: هل لك أي معلومات عن عمل والدك؟

ج: نعم، والدي يبيع أسلحة وذخائر خاصة بصيد الطيور البرية، وتم القبض عليه سابقًا بسبب الاتجار في أسلحة غير مرخصة.

وناقشت جهات التحقيق التيك توكر علياء قمرون ، في الاتهامات التي وجهتها النيابة العامة إليها، فأنكرت مؤكدة أنها ظهرت على تطبيق التيك توك لتقديم محتوى ساخر للهزار والضحك فقط ، ولم تتلفظ بأي لفظ يخدش الحياء.

بيع المناديل في الإشارات

وأضافت علياء ، أنها كانت تعيش حياة صعبة ماديا فكانت تبيع المناديل ، في إشارات المرور وأمام المساجد والطرقات للإنفاق على نفسها بعد انفصال والديها ، وعدم الاهتمام بها، وأنها دخلت التيك توك لجمع أموال لتجهيز نفسها للزواج من قريبها ومن أجل العيش بعيدا عن التسول وبيع المناديل.

الأجهزة الأمنية

تلقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على صانعة محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي اشتهرت بـ علياء قمرون والشهرة علياء مناديل بعد ورود عدة بلاغات ضدها تتهمها بخدش الحياء العام عبر بث مقاطع مصورة مخالفة للآداب العامة وفي تلك السطور نرصد لكم التفاصيل الكاملة عن المتهمة:

القبض على علياء مناديل

علياء قمرون الشهيرة بـ علياء مناديل من طنطا بدأت رحلتها على التيك توك بعرض منتجات ثم تحولت لأسلوب الشحاته أنها لا تملك أموال وأنها تحتاج إلي أموال من أجل عملية فى عينها ثم تقوم بعمل فيديوهات بالحجاب ثم تبدءأ فى خلع الحجاب والرقص لجذب المتابعين

علياء قمرون النصابة

وتمارس النصب وبدأت تستعطف المتابعين ثم بدأت عمليات الابتزاز لمن يتعاملون معها وتعرض منتجها على المارة وتطلب مقابلا محددا ولا ترضى بغيره وفي حالة الحصول على أقل مما طلبت أو أعرض عنها الشخص الذي تستهدفه فتبدأ حينها بشتمه بألفاظ خارجة أو ضربه ورمي المشروبات في وجهه إن كان أنثى حسبما روت بعض الفتيات.

الجدير بالذكر أن وزارة الداخلية ألقت القبض على عدد من البلوجرز بسبب البلاغات المقدمة ضدهم مث سوزي الأردنية وأم مكه وأم سجده ومداهم ومازال هناك أخرين جاري ضبطهم.

عقوبة الدعارة

ونصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".

وتنص المادة 14 من قانون مكافحة الدعارة : كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.

ونصت المادة 15 من قانون مكافحة الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.

وأعلنت وزارة الداخلية، عن استمرار جهود أجهزة الأمن في التصدي لجرائم الترويج للأعمال المنافية للآداب عبر شبكة الإنترنت