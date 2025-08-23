آرسنال يعلن ضم إيزي بعقد طويل الأمد.. تفاصيل

أعلن نادي آرسنال الإنجليزي، اليوم السبت، تعاقده بشكل رسمي، مع إيبيرتشي إيزي، قادمًا من صفوف فريق كريستال بالاس.

ووقّع إيزي - البالغ من العمر 27 عامًا - عقدًا طويل الأمد مع الجانرز.

وسيرتدي إيزي القميص رقم 10، وسينضم إلى زملائه الجدد بعد مباراة نهاية هذا الأسبوع ضد ليدز يونايتد.

وعاد إيزي إلى آرسنال مرة أخرى، بدأ مسيرته الكروية في أكاديمية الجانرز، قبل أن يبرز كواحد من أبرز المواهب الهجومية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانضم إيزي بعد ذلك إلى كوينز بارك رينجرز عام 2016 في دوري الشامبيونشيب، وحقق انطلاقته المميزة في موسم 2019/2020، حيث اختير أفضل لاعب في كوينز بارك رينجرز، قبل أن ينتقل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز مع كريستال بالاس عام 2020.

وخلال خمسة مواسم قضاها في سيلهيرست بارك، شارك إيبيريتشي في أكثر من 150 مباراة، وكانت لحظته الحاسمة في مايو، عندما سجل هدف الفوز في فوز إيجلز التاريخي على مانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.