1217 مواطنا تلقوا خدمات الكشف والعلاج بالمجان بدمياط

استكملت مديرية الصحة بدميا برئاسة الدكتور محمد عبد الخالق، خطتها لتغطية كافة المناطق بالخدمات الطبية، حيث نظمت ادارة القوافل العلاجية بالمديرية بقيادة د.سها خيري المكاوي منسق القوافل العلاجية ، قافلة طبية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في خزان الوسطاني بمركز كفر سعد، وذلك لتغطية كافة المناطق النائية والبعيدة بالخدمات الطبية والعلاجية.

وأوضح الدكتور محمد عبد الخالق براوي وكيل وزارة الصحة بدمياط أن القافلة تضمنت 11 عيادة متنقلة بتخصصات طبية مختلفة، ووحدتين للأشعة، ومعمل تحاليل وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان، باجمالي 9 تخصصات طبية وهي «الباطنة، الأطفال، العظام، الجلدية، الفم والأسنان، الأنف والأذن والحنجرة، الجراحة، المسالك البولية، النساء والتوليد، وتنظيم الأسرة».

وأضاف أن القافلة تردد عليها 1217 مواطنًا، تلقوا خدمات الكشف والعلاج بالمجان، وتم تحويل 5 حالات إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم واستكمال باقي الفحوصات والإجراءات الطبية اللازمة.

وأضاف أيضًا انه تم إجراء الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 142 حالة، ضمن مبادرة «أفحص وأطمن»، بالإضافة إلى فحص 10 حالات بالأشعة، و29 حالة بالسونار، وإجراء 259 تحليلا بمعمل الدم، و 39 تحليلًا بمعمل الطفيليات، كما تضمنت القافلة إقامة 9 ندوات توعوية صحية حضرها 104 مواطنين.