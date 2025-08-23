قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خبير استراتيجي: مصر أول دولة تدفع بالمساعدات وتتوسط لعقد هدنة في غزة
أحمد موسى: اللي يقرب من أي سفارة مصرية في الخارج يتمسك ويتمسح بيه البلاط
جانتس يقترح حكومة إسرائيلية مؤقتة لإطلاق سراح الرهائن.. وبن جفير يرفض بشدة
سوريا تنفي شائعات تسمم وزير الدفاع مرهف أبو قصرة
برلماني: مصر قادرة على صد أي اعتداء على سفاراتها.. ومواصلة جهودها لدعم غزة
خبير: إسرائيل تتوسع أفقيا على حساب الدول العربية بوساطة ترامب
رابط نتيجة تنسيق القبول للصف الأول الإبتدائي ورياض الأطفال بالأزهر الشريف
دوامات صعبة.. أحمد موسى ينفعل بسبب غرق فتيات بشاطئ أبو تلات
سما المصري تقبل عرض وظيفة بـ 50 ألف جنيه.. حقيقة ولا تريند؟
الأوراق المطلوبة للتقديم على الشقق بديلة الإيجار القديم 2025 | رابط وموعد
تدريب بالذخيرة الحية.. مستشار بالأكاديمية العسكرية عن النجم الساطع: قدرة مصرية على التخطيط
في حادث أبو تلات ..تجديد حبس مديرة فرع الأكاديمية الوهمية بسوهاج 15 يومًا للتحقيقات
محافظات

1217 مواطنا تلقوا خدمات الكشف والعلاج بالمجان بدمياط

زينب الزغبي

 استكملت مديرية الصحة بدميا  برئاسة الدكتور محمد عبد الخالق، خطتها لتغطية كافة المناطق بالخدمات الطبية،  حيث نظمت ادارة القوافل العلاجية بالمديرية بقيادة د.سها خيري المكاوي منسق القوافل العلاجية ، قافلة طبية  ضمن المبادرة الرئاسية  «حياة كريمة» في خزان الوسطاني  بمركز كفر سعد، وذلك لتغطية كافة المناطق النائية والبعيدة بالخدمات الطبية والعلاجية.

وأوضح الدكتور محمد عبد الخالق براوي وكيل وزارة الصحة بدمياط أن القافلة تضمنت 11 عيادة متنقلة بتخصصات طبية مختلفة، ووحدتين للأشعة، ومعمل تحاليل وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان، باجمالي 9 تخصصات طبية وهي «الباطنة، الأطفال، العظام، الجلدية، الفم والأسنان، الأنف والأذن والحنجرة، الجراحة، المسالك البولية، النساء والتوليد، وتنظيم الأسرة».

وأضاف أن القافلة تردد عليها 1217 مواطنًا، تلقوا خدمات الكشف والعلاج بالمجان، وتم تحويل 5 حالات إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم واستكمال باقي الفحوصات والإجراءات الطبية اللازمة.

وأضاف أيضًا انه تم إجراء الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 142 حالة، ضمن مبادرة «أفحص وأطمن»، بالإضافة إلى فحص 10 حالات بالأشعة، و29 حالة بالسونار، وإجراء 259 تحليلا بمعمل الدم، و 39 تحليلًا بمعمل الطفيليات، كما تضمنت القافلة إقامة 9 ندوات توعوية صحية حضرها 104 مواطنين.

دمياط محافظ دمياط أيمن الشهابى الصحه

