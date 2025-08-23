ستاد المحور: أحمد سامي يتظلم على عقوبة رابطة الأندية بعد إيقافه 3 مباريات

كشف الإعلامي جمال الغندور من مصدر، أن المدرب أحمد سامي قدم تظلم اليوم ردا على عقوبة رابطة الأندية اليوم، بإيقاف مدرب الاتحاد السكندري لمدة 3 مباريات.

وقال المصدر عبر برنامج ستاد المحور، أن المدرب لم يتعدى إطلاقًا على الحكم أو أحد مساعديه، مشددًا أن "فيديو" الواقعة يثبت أن أحمد سامي لم يحاول الاعتداء على أي شخص من طاقم تحكيم المواجهة.

وكانت قد اعلنت اليوم رابطة الاندية المصرية عن عقوبات الجولة الثالثه من مسابقه الدوري المصري، وجاء ضمن عقوبات الجولة الثالثه كالتالي منع أحمد سامي المدير الفني لفريق الاتحاد من مرافقة الفريق ثلاث مباريات، بالاضافة الى وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 20,000 جنيه؛ وذلك بسبب محاولة الاعتداء على الحكم أو أحد مساعديه.



