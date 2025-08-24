الاحتفال بعيد السيدة العذراء في المحلة الكبرى

احتفلت إيبارشية المحلة الكبرى بعيد إعلان إصعاد جسد السيدة العذراء، حيث صلى نيافة الأنبا أغناطيوس الأسقف العام للإيبارشية صلوات عشية العيد، في كاتدرائية السيدة العذراء (مقر المطرانية)، وشاركه الصلوات عدد كبير من الآباء كهنة الإيبارشية.

الرحمة

تضمن الاحتفال كلمة ألقاها نيافته بعنوان "الرحمة"، وكرّم المتميزين في حفظ صلوات الأجبية، ومتفوقي مدرسة "بي ساچي" لتعليم اللغة القبطية والتابعة للإيبارشية، كما أقيمت التماجيد وسط مشاركة عدد كبير من الشعب، وقدم كورال شباب الكنيسة فقرات ترانيم وألحان.

هذا وصلى نيافة الأنبا أغناطيوس قداس العيد بالكنيسة ذاتها.

النعمة

وفي سياق آخر ، صلى نيافة الأنبا أرساني، أسقف هولندا، عشية عيد إعلان إصعاد جسد السيدة العذراء، وذلك بكاتدرائية السيدة العذراء بأمستردام، وسط حضور الآباء كهنة الكاتدرائية، وعدد من كهنة الإيبارشية، وخورس الشمامسة، وجموع غفيرة من الشعب القبطي بهولندا، حيث ألقى نيافته العظة حول موضوع “النعمة”.