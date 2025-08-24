خالد الغندور : محمد صلاح أيقونة عربية وإفريقية تستحق كل الجوائز

علق الإعلامي خالد الغندور على تتويج النجم الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لعام 2025، وهي الجائزة المقدمة من رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":

"محمد صلاح يستحق كل الجوائز، فهو أيقونة عربية وإفريقية حققت إنجازات ومعجزات في مشواره. خرج من مصر بلا لغة ولا شهرة ولا شعبية، ليتعلم كل اللغات، ويفوز بكل البطولات، ويصبح صاحب أكبر شعبية وشهرة لأي شخصية عربية على مستوى العالم."

من ناحية أخرى، بدأ نادي ليفربول الإنجليزي وضع خطط مستقبلية للتعاقد مع بديل للنجم المصري محمد صلاح، رغم تجديد عقده ليستمر داخل قلعة "الريدز" لموسمين مقبلين.

وقد واصل صلاح تألقه مع فريقه خلال مباراة الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز أمام بورنموث، بعدما قاد ليفربول للفوز بنتيجة (4-2)، مسجلاً الهدف الرابع في اللقاء على ملعب آنفيلد، ليؤكد مجددًا قيمته الكبيرة داخل الفريق.

ليفربول يضع عينه على جناح بايرن ميونخ

وفقًا لتقارير صادرة عن شبكة "بايرن سبيس" المقربة من النادي البافاري، فإن ليفربول يعتبر الفرنسي مايكل أوليسيه، جناح بايرن ميونخ الحالي ولاعب كريستال بالاس السابق، البديل المثالي للنجم المصري محمد صلاح.

لكن ليفربول ليس وحده في سباق ضم اللاعب؛ إذ يدخل مانشستر سيتي بقوة في المنافسة، بينما يراقب تشيلسي موقف أوليسيه مع بايرن عن قرب، في ظل تأكيدات الإدارة البافارية أن الشرط الجزائي في عقد اللاعب لا يزال ساريًا.