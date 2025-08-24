قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار العملات الأجنبية والعربية مستهل تعاملات الأحد
استقرار محلي .. أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 24-8-2025
خالد الغندور : محمد صلاح أيقونة عربية وإفريقية تستحق كل الجوائز
بنمو 136% | 16.5 مليار جنيه تمويلات عقارية في 2025.. أرقام قياسية تكشف طفرة السوق
شيرين تتوعد.. حسام ينفي.. والمحامي يستنجد: القصة الكاملة للأزمة | فيديوجراف
«قومي لنا بمليون سلامة» .. جميلة عزيز تدعم أنغام في محنتها الصحية وتدعو لها
إمام عاشور يُهنئ والده بمناسبة عيد ميلاده.. ماذا قال؟
إشادة برلمانية بإنجازات مبادرة «100 يوم صحة»: تضمن حق المواطن في العلاج المجاني
ريهام سعيد تدافع عن كريم محمود عبدالعزيز وزوجته: «الفيديوهات اللي بتنتشر قلة أدب»
فني صحي 97.2% الهندسة 97.7% والتجارة 93.8%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025
إسرائيل تنتفض .. احتجاجات في تل أبيب للمطالبة بإنهاء الحرب والإفراج عن الأسرى
خالد الغندور : محمد صلاح أيقونة عربية وإفريقية تستحق كل الجوائز

علا محمد

علق الإعلامي خالد الغندور على تتويج النجم الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لعام 2025، وهي الجائزة المقدمة من رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":
"محمد صلاح يستحق كل الجوائز، فهو أيقونة عربية وإفريقية حققت إنجازات ومعجزات في مشواره. خرج من مصر بلا لغة ولا شهرة ولا شعبية، ليتعلم كل اللغات، ويفوز بكل البطولات، ويصبح صاحب أكبر شعبية وشهرة لأي شخصية عربية على مستوى العالم."

من ناحية أخرى، بدأ نادي ليفربول الإنجليزي وضع خطط مستقبلية للتعاقد مع بديل للنجم المصري محمد صلاح، رغم تجديد عقده ليستمر داخل قلعة "الريدز" لموسمين مقبلين.

وقد واصل صلاح تألقه مع فريقه خلال مباراة الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز أمام بورنموث، بعدما قاد ليفربول للفوز بنتيجة (4-2)، مسجلاً الهدف الرابع في اللقاء على ملعب آنفيلد، ليؤكد مجددًا قيمته الكبيرة داخل الفريق.

ليفربول يضع عينه على جناح بايرن ميونخ

وفقًا لتقارير صادرة عن شبكة "بايرن سبيس" المقربة من النادي البافاري، فإن ليفربول يعتبر الفرنسي مايكل أوليسيه، جناح بايرن ميونخ الحالي ولاعب كريستال بالاس السابق، البديل المثالي للنجم المصري محمد صلاح.

لكن ليفربول ليس وحده في سباق ضم اللاعب؛ إذ يدخل مانشستر سيتي بقوة في المنافسة، بينما يراقب تشيلسي موقف أوليسيه مع بايرن عن قرب، في ظل تأكيدات الإدارة البافارية أن الشرط الجزائي في عقد اللاعب لا يزال ساريًا.

الإعلامي خالد الغندور تتويج النجم الدولي المصري محمد صلاح المصري محمد صلاح لاعب ليفربول ليفربول أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي الممتاز رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين

