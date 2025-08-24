شهيد فلسطيني وغارات مكثفة للاحتلال قرب محور «نتساريم» تثير مخاوف المدنيين في القطاع

ذكرت مصادر محلية فلسطينية لوسائل إعلام محلية عن ارتقاء شهيد برصاص الاحتلال قرب محور "نتساريم" وسط قطاع غزة.

كما شن الاحتلال غارات عنيفة على مدينة غزة خلال ساعات الليلة الماضية، وشن غارات أيضًا على جباليا البلد والمعسكر شمال قطاع غزة.

وفي الوقت نفسه، واصل جيش الاحتلال نسف المنازل وتفجير روبوتات مفخخة في جباليا البلد شمال غزة.

خلال ذلك، دعا وزير الدفاع الإسرائيلي السابق بيني جانتس، يوم السبت، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية مع أعضاء المعارضة، في محاولة للمساعدة في إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة.

تعتمد حكومة نتنياهو الائتلافية على دعم أعضاء اليمين المتطرف الذين يعارضون إنهاء الحرب وإبرام أي صفقة مع حركة حماس الفلسطينية.

واقترح جانتس، منافس نتنياهو الذي انضم مع ذلك إلى حكومته في الأيام الأولى من الحرب، ائتلافًا مؤقتًا من شأنه تجاوز أحزاب اليمين المتطرف وإبرام صفقة لإطلاق سراح الرهائن.

وقال جانتس في مؤتمر صحفي متلفز: "أنا هنا نيابة عن الرهائن الذين لا صوت لهم. أنا هنا من أجل الجنود الذين يصرخون، والذين لا يستمع إليهم أحد في هذه الحكومة".

وأضاف جانتس، داعيًا قادة أحزاب المعارضة يائير لابيد وأفيجدور ليبرمان إلى دراسة العرض أيضًا: "واجب دولتنا هو أولًا وقبل كل شيء إنقاذ أرواح اليهود وجميع المواطنين".

سبق أن رفض كل من زعيم المعارضة لابيد وليبرمان الانضمام إلى أي حكومة بقيادة نتنياهو.

يواجه ائتلاف نتنياهو خطر الانهيار بعد انتهاء العطلة الصيفية للبرلمان، عقب فقدان دعم الأحزاب اليهودية المتشددة بسبب تشريع يهدف إلى تجنيد طلاب المعاهد الدينية في الجيش.

سارع وزير الأمن القومي إيتامار بن جفير، العضو اليميني المتطرف في ائتلاف نتنياهو الحاكم، والذي قد يُهمّش في حال نجاح خطة جانتس، إلى رفضها.

وقال بن جفير في بيان: "اختار الناخبون اليمينيون سياسة يمينية – ليست سياسة جانتس، ولا حكومة وسطية، ولا صفقات استسلام مع حماس، بل نعم للنصر المطلق".

واجهت الحكومة ضغوطًا محلية متزايدة لإنهاء الحرب في غزة، مع احتجاجات حاشدة تدعو إلى اتفاق من شأنه إطلاق سراح الرهائن.

من بين 251 رهينة اختطفوا خلال هجوم حماس عام 2023، لا يزال 49 محتجزين في غزة، من بينهم 27 يقول الجيش الإسرائيلي إنهم ماتوا.

وقد اشتدت المظاهرات في إسرائيل منذ أن وافق مجلس الوزراء الأمني برئاسة نتنياهو في وقت سابق من هذا الشهر على خطط لتوسيع نطاق الهجوم على غزة والاستيلاء على أكبر مدينة في القطاع الفلسطيني.

وقد أثارت هذه الخطوة مخاوف من أن الهجوم سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع المتدهورة أصلاً على الأرض بعد أكثر من 22 شهرًا من الحرب.