قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد حادث أبو تلات| جدل التوسع العمراني يشتعل.. وخبراء يحذرون: غياب الدراسات البيئية يحوّل مشروعات الساحل إلى كارثة
ارتفاع ملحوظ..تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم
مسؤول عسكري إسرائيلي: شبكة أنفاق حماس معقدة واستراتيجية.. ونجهل حجم القوات داخل غزة
وفاة الفنان بهاء الخطيب .. حسام داغر يكشف اللحظات الأخيرة في حياته
عيار 21 يسجل 4565 جنيها.. تعرف على أسعار الذهب اليوم
تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم
موعد ومكان جنازة بهاء الخطيب.. تفاصيل
الذهب يرتفع 1% عالميًا ومحليًا بدعم توقعات خفض الفائدة الأمريكية
صور أثارت الجدل| هدى الأتربي تبرز رشاقتها وأنوثتها بإطلالات مميزة عبر إنستجرام |شاهد
وزير الخارجية الروسي: ندعم موقف مصر لوقف إطلاق النار وإنهاء مأساة قطاع غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

شهيد فلسطيني وغارات مكثفة للاحتلال قرب محور «نتساريم» تثير مخاوف المدنيين في القطاع

غارات على غزة
غارات على غزة
محمد على

ذكرت مصادر محلية فلسطينية لوسائل إعلام محلية عن ارتقاء شهيد برصاص الاحتلال قرب محور "نتساريم" وسط قطاع غزة.

كما شن الاحتلال غارات عنيفة على مدينة غزة خلال ساعات الليلة الماضية، وشن غارات أيضًا على جباليا البلد والمعسكر شمال قطاع غزة.

وفي الوقت نفسه، واصل جيش الاحتلال نسف المنازل وتفجير روبوتات مفخخة في جباليا البلد شمال غزة.

خلال ذلك، دعا وزير الدفاع الإسرائيلي السابق بيني جانتس، يوم السبت، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية مع أعضاء المعارضة، في محاولة للمساعدة في إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة.

تعتمد حكومة نتنياهو الائتلافية على دعم أعضاء اليمين المتطرف الذين يعارضون إنهاء الحرب وإبرام أي صفقة مع حركة حماس الفلسطينية.

واقترح جانتس، منافس نتنياهو الذي انضم مع ذلك إلى حكومته في الأيام الأولى من الحرب، ائتلافًا مؤقتًا من شأنه تجاوز أحزاب اليمين المتطرف وإبرام صفقة لإطلاق سراح الرهائن.

وقال جانتس في مؤتمر صحفي متلفز: "أنا هنا نيابة عن الرهائن الذين لا صوت لهم. أنا هنا من أجل الجنود الذين يصرخون، والذين لا يستمع إليهم أحد في هذه الحكومة".

وأضاف جانتس، داعيًا قادة أحزاب المعارضة يائير لابيد وأفيجدور ليبرمان إلى دراسة العرض أيضًا: "واجب دولتنا هو أولًا وقبل كل شيء إنقاذ أرواح اليهود وجميع المواطنين".

سبق أن رفض كل من زعيم المعارضة لابيد وليبرمان الانضمام إلى أي حكومة بقيادة نتنياهو.

يواجه ائتلاف نتنياهو خطر الانهيار بعد انتهاء العطلة الصيفية للبرلمان، عقب فقدان دعم الأحزاب اليهودية المتشددة بسبب تشريع يهدف إلى تجنيد طلاب المعاهد الدينية في الجيش.

سارع وزير الأمن القومي إيتامار بن جفير، العضو اليميني المتطرف في ائتلاف نتنياهو الحاكم، والذي قد يُهمّش في حال نجاح خطة جانتس، إلى رفضها.

وقال بن جفير في بيان: "اختار الناخبون اليمينيون سياسة يمينية – ليست سياسة جانتس، ولا حكومة وسطية، ولا صفقات استسلام مع حماس، بل نعم للنصر المطلق".

واجهت الحكومة ضغوطًا محلية متزايدة لإنهاء الحرب في غزة، مع احتجاجات حاشدة تدعو إلى اتفاق من شأنه إطلاق سراح الرهائن.

من بين 251 رهينة اختطفوا خلال هجوم حماس عام 2023، لا يزال 49 محتجزين في غزة، من بينهم 27 يقول الجيش الإسرائيلي إنهم ماتوا.

وقد اشتدت المظاهرات في إسرائيل منذ أن وافق مجلس الوزراء الأمني برئاسة نتنياهو في وقت سابق من هذا الشهر على خطط لتوسيع نطاق الهجوم على غزة والاستيلاء على أكبر مدينة في القطاع الفلسطيني.

وقد أثارت هذه الخطوة مخاوف من أن الهجوم سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع المتدهورة أصلاً على الأرض بعد أكثر من 22 شهرًا من الحرب.

شهيد الاحتلال نتساريم جباليا غزة جانتس نتنياهو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الفنان الشاب بهاء الخطيب

وفاة الفنان الشاب بهاء الخطيب

سباق الموت على شاطئ ابو تلات.. فتاة واحدة تصنع الغرق الجماعي وتنجو بحياتها

سباق الموت على شاطئ ابو تلات.. فتاة واحدة تصنع الغرق الجماعي وتنجو بحياتها

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

شعار النيابة العامة

تأكيدا للقيم الدينية والإنسانية.. النيابة العامة تتصدى لجرائم الاعتداء على الحيوانات

تنسيق الدبلومات الفنية 2025

فني صحي 97.2% الهندسة 97.7% والتجارة 93.8%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025

الطالبة عائشة

القصة الكاملة لأزمة الطالبة عائشة بعد التلاعب برغباتها.. وزير التعليم العالي ينقذ حلمها في دخول كلية الطب

محمد يوسف

خلاص وافق بس فاضل حاجة واحدة .. خبر مثير عن أشرف بن شرقي مع الأهلي

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري السبت 23 أغسطس 2025

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري السبت 23 أغسطس 2025

ترشيحاتنا

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يرتفع مجددًا

البنك الاهلي

البنك الأهلي يحذر العملاء من هذا الشيء الخطير

البناء

الإجراءات المطلوبة للحصول على رخصة بناء وعدد الأدوار المسموح بها بعد إلغاء الاشتراطات

بالصور

صور أثارت الجدل| هدى الأتربي تبرز رشاقتها وأنوثتها بإطلالات مميزة عبر إنستجرام |شاهد

هدى التربى تثير الجدل بفستان مكشوف فى اخر ظهور لها
هدى التربى تثير الجدل بفستان مكشوف فى اخر ظهور لها
هدى التربى تثير الجدل بفستان مكشوف فى اخر ظهور لها

كان بيلعب كورة.. سبب وفاة بهاء الخطيب يثير السوشيال ميديا

بهاء الخطيب
بهاء الخطيب
بهاء الخطيب

أبيض لافت.. ياسمين عز تخطف الأنظار بظهورها

ياسمين عز
ياسمين عز
ياسمين عز

رفقة زوجها.. أسماء أبو اليزيد تبهر متابعيها في أحدث ظهور

اسماء أبو اليزيد
اسماء أبو اليزيد
اسماء أبو اليزيد

فيديو

شيرين وحسام حبيب

شيرين تتوعد.. حسام ينفي.. والمحامي يستنجد: القصة الكاملة للأزمة | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

المزيد