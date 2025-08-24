قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

إلهام أبو الفتح تكتب: كم ثقبًا لم يُكتشف بعد؟

إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
إسراء صبري

استعرض برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، مقال للكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح، مدير تحرير جريدة الأخبار ورئيس شبكة قنوات ومواقع «صدى البلد»، المنشور في صحيفة «الأخبار» تحت عنوان: كم ثقبًا لم يُكتشف بعد؟

وقالت إلهام أبو الفتح: صورة وفيديو على فيسبوك… فتحة تحت كوبري في الجيزة، يدخل فيها أطفال ونساء وشباب. مشهد غريب ومؤلم، وكأنه خارج من فيلم “العفاريت” والمتعة تنتظرهم بالداخل لتحصد نتاج تسولهم او سرقاتهم، حيث يُستغل الأطفال في التسول والبيع بالإجبار.

الصور انتشرت بسرعة، والناس بدأت تتكلم: "فين الأمن؟"، "لازم حد يتدخل".

وجاء الرد اسرع من التوقع.

الشرطة تحركت علي وجه السرعة، وحددت المكان بدقة، ونفذت حملة قوية. وكانت النتيجة: ضبط عشرين شخصًا، منهم أصحاب سوابق، ومعهم أسلحة بيضاء. الأخطر أنهم كانوا يستخدمون خمسة أطفال في التسول بطريقة منظمة، يجبرونهم على استجداء الناس وبيع سلع بسيطة في إشارات المرور.

الفتحة التي تحت الكوبري لم تكن مجرد مكان للاختباء، بل وكر للهروب وارتكاب الجرائم. الشرطة قامت بالقبض على المتهمين، وأغلقت الفتحة حتى لا تتكرر القصة، وأودعت الأطفال في دور رعاية، ليبدأوا حياة أكرم وأفضل.

هذا التحرك السريع أعطى الناس ثقة كبيرة، وأكد أن الشرطة موجودة وقادرة، خاصة عندما يتعلق الأمر بسلامة الأطفال.

لكن الحقيقة أن المشهد لا يقتصر على هذه الواقعة فقط. كلنا نرى يوميًا أطفالًا صغارًا ينتشرون بكثرة في الشوارع وإشارات المرور، ونساء يحملن أطفالًا على أذرعهن ويستجدين المارة بشتي الطرق مشاهد مؤلمة تُذكّرنا بأن الاستغلال ما زال قائمًا، وأن  هناك المزيد من الأوكار التي لا نعلم عنها شيئا وهناك جريمة منظمة 

وهنا يبقى السؤال: كم ثقبًا آخر لم يُكتشف بعد؟

كم طفلًا آخر ينام في الشارع ويُستغل؟ كم مكان مجهول لم نره بعد؟ وكم فرصة ضاعت لإنقاذهم قبل أن يصلوا إلى هذا المصير؟

القصة أكبر من ضبط عصابة. هي مسؤولية مجتمع كامل: البيت، المدرسة، الإعلام، والجمعيات. الشرطة قامت بواجبها، لكن واجبنا أن نمنع أصل المشكلة، أن نحمي الطفل من قبل أن يقع في يد من يستغله.

اليوم أُغلق ثقب واحد… لكن أمامنا ثقوب أخرى علينا أن نغلقها جميعًا، حتى لا نسأل غدًا نفس السؤال: كم ثقبًا لم يُكتشف بعد؟

