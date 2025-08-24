الأهلي يتدخل لحل أزمة ريبيرو مع أحمد عبدالقادر

كشف الإعلامي إبراهيم فايق عن تطورات جديدة داخل النادي الأهلي بشأن الأزمة القائمة بين المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو ولاعب الفريق أحمد عبدالقادر، والتي تسببت في استبعاد الأخير من التدريبات الجماعية.

وأوضح فايق، خلال تصريحاته في برنامج «جمهور التالتة» المذاع على قناة «MBC مصر 1»، أن النادي كان قد تلقى عروضًا خلال فترة الانتقالات الصيفية لبيع أو إعارة عبدالقادر، إلا أن اللاعب رفض الرحيل رغم رغبة الإدارة في الاستغناء عنه.

وأشار إلى أن عبدالقادر أصبح خارج حسابات المدير الفني تمامًا، مما دفع إدارة الأهلي للتدخل من أجل احتواء الأزمة، حيث تقرر عقد جلسة خلال الأيام المقبلة بين محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي، والمدرب ريبيرو، بهدف مناقشة إمكانية إعادة اللاعب للتدريبات الجماعية ومنحه فرصة جديدة للمشاركة مع الفريق.



