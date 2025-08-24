قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القبض على شاب حاول إشعال النيران في ماكينة صراف آلى بأكتوبر
دعاء شهر ربيع الأول .. كلمات تفتح لك الأبواب المُغلقة ببركة سيدنا النبي
خبير تنمية بشرية: مشاركة الزوجة في مصاريف المنزل «تطوّع» وليس واجبًا |فيديو
شيكابالا: عايز أشطب من حياتي خناقاتي مع جماهير الأهلي
قرار عاجل بشأن حظر التيك توك والتطبيقات المشابهة له من مصر
الأهلي يفاوض إمام عاشور للتجديد حتى 2030.. وشوبير يكشف التفاصيل
فنانة مصرية تحكي رحلتها من طفولة صعبة في الغربة إلى التمثيل بألمانيا |فيديو
موقع عبري: محاولة إسرائيلية لاغتيال رئيس أركان الحوثيين في اليمن باءت بالفشل
الإسماعيلي في اختبار صعب أمام طلائع الجيش بحثًا عن أول انتصار بالدوري
بعد غرق 6 طلاب.. استمرار رفع الراية الحمراء على شواطئ العجمي لليوم الثاني
انطلاق جولة الإعادة في انتخابات الشيوخ خارج مصر غدا.. وهذه شروط فوز المرشحين
100 مليون جنيه حشيش| إحالة تشكيل عصابي شديد الخطورة للمحاكمة الجنائية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الأهلي يتدخل لحل أزمة ريبيرو مع أحمد عبدالقادر

احمد عبد القادر
احمد عبد القادر
منار نور

كشف الإعلامي إبراهيم فايق عن تطورات جديدة داخل النادي الأهلي بشأن الأزمة القائمة بين المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو ولاعب الفريق أحمد عبدالقادر، والتي تسببت في استبعاد الأخير من التدريبات الجماعية.

وأوضح فايق، خلال تصريحاته في برنامج «جمهور التالتة» المذاع على قناة «MBC مصر 1»، أن النادي كان قد تلقى عروضًا خلال فترة الانتقالات الصيفية لبيع أو إعارة عبدالقادر، إلا أن اللاعب رفض الرحيل رغم رغبة الإدارة في الاستغناء عنه.

وأشار إلى أن عبدالقادر أصبح خارج حسابات المدير الفني تمامًا، مما دفع إدارة الأهلي للتدخل من أجل احتواء الأزمة، حيث تقرر عقد جلسة خلال الأيام المقبلة بين محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي، والمدرب ريبيرو، بهدف مناقشة إمكانية إعادة اللاعب للتدريبات الجماعية ومنحه فرصة جديدة للمشاركة مع الفريق.


 

صور أثارت الجدل| هدى الأتربي تبرز رشاقتها وأنوثتها بإطلالات مميزة عبر إنستجرام |شاهد

هدى التربى تثير الجدل بفستان مكشوف فى اخر ظهور لها
هدى التربى تثير الجدل بفستان مكشوف فى اخر ظهور لها
هدى التربى تثير الجدل بفستان مكشوف فى اخر ظهور لها

