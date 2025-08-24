مديرية العمل تزور قرية التراث لتسويق منتجات الحرف اليدوية بشرم الشيخ



قامت مديرية العمل في جنوب سيناء بزيارة إلى قرية التراث وقد شارك في الزيارة وفد يضم وفاء نجاح، مدير عام المديرية، و عددًا من أصحاب البازارات السياحية.

خلال الزيارة، تم عرض منتجو الحرف اليدوية منتجاتهم المتنوعة من المشغولات البدوية التي تعكس أصالة وجودة الإنتاج السيناوي.

وقد أشاد الزوار بتميز المنتجات وتنوعها، مؤكدين على قيمتها الفنية والثقافية التي تجسد هوية سيناء الفريدة.



​اتفاق لتسويق المنتجات ودعم الأسر المنتجة

​في ختام الزيارة، تم الاتفاق على تنسيق مشترك بين الغرفة التجارية وأصحاب البازارات و العارضين.

يهدف هذا التعاون إلى تسويق المنتجات التراثية في البازارات السياحية، وفتح منافذ جديدة تتيح لهذه الحرف الوصول إلى شريحة أوسع من الزائرين.

تسهم هذه الخطوة في تحسين دخل الأسر المنتجة وتوفير فرص عمل للشباب والمرأة، بما يدعم استدامة الحرف اليدوية ويعزز التنمية في جنوب سيناء.