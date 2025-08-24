استخدمي أدوات منع الحمل في تلك المرحلة.. نصيحة طبيبة نساء للمرأة

قالت الدكتورة أميمة إدريس أستاذ أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعة القاهرة إن رحلة الحمل لدى المرأة عندما تبدأ ويكون الشخص على استعداد تكون النتائج أفضل بكثير من البدء دون استعداد.

الأمر النفسي بالنسبة للسيدة

وأضافت أستاذ أمراض النساء والولادة خلال حوار تليفزيوني ببرنامج «أنا وهو وهي» والمذاع عبر قناة «صدى البلد» أن الأمر النفسي بالنسبة للسيدة الحامل هام جدا، مؤكدة ضرورة استعداد الزوج والزوجة لبدء رحلة الحمل، وحال عدم رغبة السيدة في الحمل عليها استخدام أدوات منع الحمل، وفكرة الحمل المفاجئ ليست جيدة بالنسبة للمرأة أو الزوج في الوقت ذاته.

وشددت على ضرورة التهيئة النفسية قبل بدء عملية الحمل، وعلى المرأة استخدام وسائل منع الحمل حال عدم رغبة المرأة في بدء رحلة الحمل في تلك الفترة.