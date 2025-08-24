قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حسام بدراوي: 3 مواقف جعلت الجمهوريين والديمقراطيين يخشون من ترامب
أحمد موسى: الإخوان بيعملوا إرهاب للسفارات المصرية في الخارج ويحاصروها
120 دقيقة تكشف مستقبل السياحة في فنزويلا.. ماذا قال سفير كاركاس لدى القاهرة؟
أحدها يتعلق بالدراسة.. 10 قرارات مهمة لمحافظ الوادي الجديد
جلسة تصوير داخل مسجد تثير الجدل .. أسرة العروس تعلق والأوقاف ترد
البيئة تزيل كميات كبيرة من شباك صيد الطيور المهاجرة بشمال محمية البرلس
مانشستر يونايتد يتعادل 1-1 مع فولهام في الدوري الإنجليزي
أحمد موسى: يجب الانتباه لخطورة الإخوان.. ولازم نكمل وقفتنا زي 2013 لإنقاذ الوطن
أحمد موسى: الإخوان وراء إرهاب السفارات المصرية في الخارج وحصارها
القاهرة الإخبارية: غارات إسرائيلية هي الأعنف تضرب مواقع متعددة في صنعاء
أفضل شهادات البنك الأهلي .. ما فوائد 100 ألف جنيه في الشهر؟
موعد شهر رمضان 2026 باليوم والتاريخ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

فوز طلاب هندسة الأزهر بالميدالية الفضية في مسابقة للبرمجة

فوز طلاب هندسة الأزهر بالميدالية الفضية في مسابقة للبرمجة
فوز طلاب هندسة الأزهر بالميدالية الفضية في مسابقة للبرمجة

حقق طلاب قسم النظم والحاسبات بكلية الهندسة للبنين بجامعة الأزهر بالقاهرة إنجازًا علميًّا جديدًا يضاف إلى سجل إنجازاتهم، إذ حصلوا على الميدالية الفضية في المسابقة المصرية الكبرى.

وقال الدكتور محمد مهنى، عميد كلية الهندسة بنين بالقاهرة، إن طلاب قسم النظم والحاسبات فازوا في المسابقة المصرية للبرمجة، وحصلوا على الميدالية الفضية في المسابقة المصرية الكبرى التي نظمتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمشاركة طلاب الجامعات المصرية.

وأضاف مهنى، أن المسابقة تم تنظيمها في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمدينة العلمين الجديدة بحضور كل من: الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والدكتور علاء عبد الباري نائب رئيس الأكاديمية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد فكري نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتور سيد بكري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد مهنى عميد كلية الهندسة بنين القاهرة، والدكتور محمد فرج مستشار رئيس جامعة الأزهر للتحول الرقمي، والدكتورة نيفين غالي الأستاذ بكلية العلوم بنات بالقاهرة.

يذكر أن فريق قسم النظم والحاسبات بكلية الهندسة للبنين بالقاهرة المشترك في المسابقة، ضمَّ كل من:

- إسلام سامي عبد القادر.

- أحمد البنا.

- إسلام محمد احمد صالح.

- محمد مصطفى محمود رمضان.

كوتش الفريق:

- محمد حسن أنور.

الهندسة الأزهر الميدالية الفضية المسابقة المصرية للبرمجة طلاب الجامعات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة الداخلية

الداخلية تكشف مفاجأة في حادث تسمم أسرة ديرمواس: زوجة والدهم وراء الواقعة

بهاء الخطيب

بعد وفاته| معلومات عن الفنان بهاء الخطيب.. وحسام داغر يكشف اللحظات الأخيرة في حياته

إعلان موعد إجازة المولد النبوي 2025 رسميًا

إعلان موعد إجازة المولد النبوي 2025 رسميًا

أسرة ديرمواس

زوجة الأب كلمة السر .. القصة الكاملة لـ حادث تسمم أسرة ديرمواس ووفاتهم

الرئيس عبد الفتاح السيسي

بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيينات في المحاكم الابتدائية

موعد بدء فصل الشتاء 2025 رسميًا .. انخفاض درجات الحرارة في هذا التوقيت

موعد بدء فصل الشتاء 2025 رسميًا .. انخفاض درجات الحرارة في هذا التوقيت

الفنانة شيرين عبد الوهاب

بعد استغاثة محاميها.. طارق الشناوي يكشف مفاجأة عن أزمة شيرين الجديدة

وجه الطبيب

مشرط من الزبالة.. مرافق مريض يشوه وجه طبيب بمستشفى الأزهر بباب الشعرية

ترشيحاتنا

عشية العذراء مريم

عشية عيد إصعاد جسد السيدة العذراء مريم بأمستردام | صور

وزيرة التضامن

وزيرة التضامن تزور “بيت صغير” التابع لمؤسسة يلا كفالة.. وتتفقد خدمات رعاية الأطفال

الأنبا باخوم

الأنبا باخوم يشهد ختام النشاط الصيفي بكاتدرائية السيدة العذراء بقويسنا

بالصور

رسائل غامضة وصراعات نفسية.. تصاعد الإثارة في الحلقة الثانية من "Just You"

تارا عماد
تارا عماد
تارا عماد

وزير الدفاع والفريق أحمد خليفة يبحثان مع رئيس الأركان الأردني التعاون المشترك وتطورات المنطقة

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

تيمور والخطيب الأبرز| الوسط الفني يودع عدد من نجومه خلال أغسطس

نجوم رحلوا فى شهر أغسطس ٢٠٢٥
نجوم رحلوا فى شهر أغسطس ٢٠٢٥
نجوم رحلوا فى شهر أغسطس ٢٠٢٥

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟

فيديو

صورة شيرين وحسام حبيب في محل أثاث

بيشتروا العفش.. صورة شيرين وحسام حبيب في محل أثاث

عودة شيرين وحسام حبيب

فقدت التعاطف.. هذا ما قاله اصدقاء شيرين بعد عودتها لـ حسام حبيب

صورة من اللقاء

وزير الدفاع والفريق أحمد خليفة يبحثان مع رئيس الأركان الأردني التعاون المشترك وتطورات المنطقة

حادث ابو تلات

كانت حاسة بحاجة.. تفاصيل نجاة مريم من حادث غرق أبو تلات بالإسكندرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الحبة فيها سم قاتل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: بين أنقاض المرفأ ونزع سلاح "حزب الله".. أين يتجه لبنان؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: السعادة الحقيقية .. كيف نحقق الاستقرار والاتزان في حياتنا؟

المزيد