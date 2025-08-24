فوز طلاب هندسة الأزهر بالميدالية الفضية في مسابقة للبرمجة

حقق طلاب قسم النظم والحاسبات بكلية الهندسة للبنين بجامعة الأزهر بالقاهرة إنجازًا علميًّا جديدًا يضاف إلى سجل إنجازاتهم، إذ حصلوا على الميدالية الفضية في المسابقة المصرية الكبرى.

وقال الدكتور محمد مهنى، عميد كلية الهندسة بنين بالقاهرة، إن طلاب قسم النظم والحاسبات فازوا في المسابقة المصرية للبرمجة، وحصلوا على الميدالية الفضية في المسابقة المصرية الكبرى التي نظمتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمشاركة طلاب الجامعات المصرية.

وأضاف مهنى، أن المسابقة تم تنظيمها في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمدينة العلمين الجديدة بحضور كل من: الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والدكتور علاء عبد الباري نائب رئيس الأكاديمية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد فكري نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتور سيد بكري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد مهنى عميد كلية الهندسة بنين القاهرة، والدكتور محمد فرج مستشار رئيس جامعة الأزهر للتحول الرقمي، والدكتورة نيفين غالي الأستاذ بكلية العلوم بنات بالقاهرة.

يذكر أن فريق قسم النظم والحاسبات بكلية الهندسة للبنين بالقاهرة المشترك في المسابقة، ضمَّ كل من:

- إسلام سامي عبد القادر.

- أحمد البنا.

- إسلام محمد احمد صالح.

- محمد مصطفى محمود رمضان.

كوتش الفريق:

- محمد حسن أنور.