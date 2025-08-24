قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لو طلبك قيد الانتظار.. كيفية التقديم في المعاهد الأزهرية بعد ظهور النتيجة
تشكيل الإسماعيلي لمواجهة طلائع الجيش في الدوري
الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين حول حالة الطقس خلال الـ10 أيام المقبلة
جهاز حماية المنافسة يكشف عن استراتيجية جديدة لمنع الممارسات الاحتكارية
أحمد موسى: الإخوان عمرهم ما كانوا فصيل وطني ولا هيكونوا
أحمد موسى: كل من اختار محمد مرسي انتخب جماعة الإخوان الإرهابية
متى ترث المطلقة من زوجها؟.. أمين الإفتاء: حالة واحدة يكون لها حق في التركة
إعلان موعد إجازة المولد النبوي 2025 رسميًا
كرة القدم النسائية| الأهلي يفوز على بالم هيلز بثلاثية نظيفة
موعد بدء فصل الشتاء 2025 رسميًا .. انخفاض درجات الحرارة في هذا التوقيت
أحمد موسى: عرضنا وثائق الإخوان منذ 10 سنوات
بعد نشره على مواقع التواصل.. صاحب فيديو صفع ذوي الهمم يواجه هذه العقوبات
كرة القدم النسائية| الأهلي يفوز على بالم هيلز بثلاثية نظيفة

إسلام مقلد

فاز الفريق الأول لكرة القدم سيدات بالنادي الأهلي على مضيفه بالم هيلز، بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، ‏في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب الأخير، ضمن منافسات ‏الجولة الأولى ببطولة الدوري الممتاز.‏

وجاءت ثلاثية الفريق بتوقيع ثريا أشرف، التي سجلت هدفين، إلى جانب هدف لنورا خالد، ليحصد أول ثلاث نقاط في مستهل مشواره بالمسابقة.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من: مها الدمرداش وألكسندرا جورجيڤتش ونورا ‏خالد وإيمان حسن وثريا أشرف ولولو نصر وحبيبة عصام ومنة طارق ونور يوسف وميا داردن ونادين غازي.

وجلس على مقاعد البدلاء كل من:‏ إسراء السقا ورودينا عبد الرسول وسارة كرد وكاميليا الديب وأشرقت عادل وحبيبة عمر ونادين محمد وميرسي أتوبرا وسارة خالد.

وشهد الشوط الأول من المباراة طرد لاعبة الأهلي ألكسندرا في الدقيقة 40، إثر كرة مشتركة مع لاعبة بالم هيلز أسفرت عن حصولها على البطاقة الحمراء.

ورغم النقص العددي نجح فريق الأهلي في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، عن طريق ثريا أشرف، التي استغلت ارتباك دفاع المنافس داخل منطقة الجزاء، وأودعت الكرة في الشباك بعد تمريرة حاسمة من الفلسطينية نور يوسف.

ومع بداية الشوط الثاني واصلت ثريا أشرف تألقها وأضافت الهدف الثاني للفريق، بعدما نفذت ركلة حرة مباشرة ببراعة، أسكنتها شباك الخصم، لتعزز تقدم الأهلي بالهدف الثاني.

وقبل نهاية المباراة بثلاث دقائق، نجحت نورا خالد في إحراز الهدف الثالث من رأسية لا ترد بعد عرضية متقنة من حبيبة عمر، لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة.

ويضم الجهاز الفني لفريق سيدات الأهلي كلًا من ديميتري لوبوف مديرًا فنيًّا، وحكيمة بوستة مدربًا عامًّا، وتامر الدسوقي مدربًا للحراس، وعبد اللطيف رضا محللًا للأداء، ويارا صفوت المدير الإداري، وإبراهيم حمدان إداري شؤون اللاعبين، وجينا حسين طبيب الفريق، وراندا ياسر وهايدي العشيري للعلاج الطبيعي، ومكسيم التنهوفن مدرب اللياقة البدنية.

