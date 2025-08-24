مايا مرسي.. حين تتجاوز المسئولية حواجز المنصب

في زاوية دافئة من "بيت صغير"، انحنت الوزيرة مايا مرسي لتجالس طفلة صغيرة، لم تكن هناك مسافة بين المنصب الرسمي وروح الأمومة التي بدت واضحة في عينيها.

وفي لحظة حميمة، تبادلت الوزيرة الحديث مع الطفلة، حاملة في نظراتها كل الحنان والاهتمام، وكأنها لا ترتدي وشاح المسئولية، بل وشاح الأم التي تطمئن على طفلتها.

ووسط أجواء المكان الذي يعج بالألوان واللعب، جاءت زيارة الوزيرة لتؤكد أن تطوير المنظومة الاجتماعية لا يقتصر فقط على القرارات والمبادرات، بل يمتد إلى التواصل الإنساني المباشر، الذي يضمن أن كل طفل في هذه البيوت الصغيرة يشعر بالأمان والحب.

هذه اللحظة تختزل رسالة قوية: أن العناية بالأطفال في دور الرعاية ليست مجرد واجب، بل هي مسؤولية إنسانية، تبدأ من قلب كل فرد وتنعكس في أبسط اللحظات.

وأجرت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي زيارة إلى "بيت صغير" تابع لمؤسسة يلا كفالة، لمتابعة الخدمات المقدمة للأطفال والاطمئنان على جودة بيئة الرعاية المقدمة لهم.

وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال الجولة على تفقد الغرف والمطبخ وأماكن الإقامة، وتبادلت الحديث مع الأطفال، مؤكدة على أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير منظومة الرعاية الاجتماعية وتعزيز الشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني في هذا المجال.

عناية بالغة

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن وزارة التضامن الاجتماعي، تولي ملف الكفالة عناية بالغة، وتعمل على زيادة أعداد الأسر الكافلة، لخلق بيئة أسرية آمنة للأطفال، بما يساعدهم على تجاوز التحديات التي مروا بها، ويمكّنهم من أن يصبحوا عناصر فاعلة في المجتمع.