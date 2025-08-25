طارق فهمي: نـزعة إسـرائيل العسكرية ستستمر لكن هذا ليس معناه أنها ستسود الإقليم

أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلاقات الدولية، أن نزعة إسرائيل العسكرية ستستمر، ولكن هذا ليس معناه انها ستسود الإقليم، مشيرا إلى أن إسرائيل لم تواجه أي جيش منظم منذ أكتوبر 73.

وقال طارق فهمي، خلال لقاء له لبرنامج “مساء جديد”، عبر فضائية “المحور”، أن قدرة إسرائيل العسكرية هي قوة في حدودها، ولا يمكن أن نحكم على ذلك، مؤكدا أن إسرائيل لم تحقق أي نجاحات على الرغم من إحتلالها ما يقرب من 75% من مساحة قطاع غزة .

وتابع أستاذ العلاقات الدولية، أن مستقبل إسرائيل في قطاع غزة غير واضح، مؤكدا أن الأمن لم يستتب في إسرائيل سواء في غزة أو سوريا أو لبنان، مؤكدا ان إسرائيل تحركت عسكريا، ولكنها لم تقوم بفرض أي جديد في المنطقة.