ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على صنعاء إلى 6 قتلى و86 جريحاً
حديقة الحيوان بالجيزة تتجه للعالمية.. تفاصيل خطة التطوير بمشاركة خبراء من أوروبا وأفريقيا| فيديو
بالأسماء والأرقام.. على حسين مهدي يفضح تمويل الإخوان لإعلاميين بالخارج
مصرع 4 أشخاص وإصابة 7 في حادث بقنا.. صور
خامنئي: واشنطن تسعى لفرض إملاءات مذلة.. وإيران لن تُخضع
7 كبائر حذرنا منها النبي بشدة.. إياك والاقتراب منها
تأهيل المتطوعين لمكافحة المخدرات.. خطوة جديدة لـ"صندوق الإدمان" في البرامج الوقائية
سعر إم جي ZS كسر زيرو 2025.. سوق المستعمل
أعلى سعر دولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 25 أغسطس 2025
هيتعب شوية.. طلب عاجل من وزير الرياضة لمجلس الزمالك بشأن أرض أكتوبر
تقرير: المفاوضات لا تُعرقل العمليات العسكرية.. إسرائيل تشترط صفقة شاملة مع حماس
توك شو

طارق فهمي: نـزعة إسـرائيل العسكرية ستستمر لكن هذا ليس معناه أنها ستسود الإقليم

الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلاقات الدولية
لدكتور طارق فهمي، أستاذ العلاقات الدولية
محمود محسن

أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلاقات الدولية، أن نزعة إسرائيل العسكرية ستستمر، ولكن هذا ليس معناه انها ستسود الإقليم، مشيرا إلى أن إسرائيل لم تواجه أي جيش منظم منذ أكتوبر 73.

وقال طارق فهمي، خلال لقاء له لبرنامج “مساء جديد”، عبر فضائية “المحور”، أن قدرة إسرائيل العسكرية هي قوة في حدودها، ولا يمكن أن نحكم على ذلك، مؤكدا أن إسرائيل لم تحقق أي نجاحات على الرغم من إحتلالها ما يقرب من 75% من مساحة قطاع غزة .

وتابع أستاذ العلاقات الدولية، أن مستقبل إسرائيل في قطاع غزة غير واضح، مؤكدا أن الأمن لم يستتب في إسرائيل سواء في غزة أو سوريا أو لبنان، مؤكدا ان إسرائيل تحركت عسكريا، ولكنها لم تقوم بفرض أي جديد في المنطقة.

طارق فهمي إسرائيل قطاع غزة المنطقة غزة

