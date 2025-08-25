تنشيط السياحة تشارك في معرض JTTX بالسعودية

تعتزم هيئة تنشيط السياحة المشاركة فى النسخة الرابعة عشر من معرض جدة الدولى السياحي JTTX،المزمع عقدة بمدينة جدة بالسعودية ، خلال الفترة من 28 حتى 30 يناير 2026 .

ووصفت هيئة تنشيط السياحة في منشور حصل صدى البلد على نسخة منه ، المعرض بـ أحد أكبر المعارض في السعودية ومنطقة الخليج من حيث جودة الخدمات وعدد الزائرين ،كما يوفر للعارضين منصة مميزة لعرض وجهات السفر والخدمات السياحية والدخول لأسواق جديدة وإستهداف عملاء جدد.

تنشيط السياحة



أوضحت هيئة التنشيط ، أن قيمة الاشتراك بجناح المعرض تقدر بـ 2750 يورو ، يسدد المبلغ بإحدى وسائل الدفع غير النقدية أو بشيك بإسم غرفة المنشآت الفندقية.

يذكر أن ترويج هيئة تنشيط السياحة الذراع الترويجي والدعائي لوزارة السياحة والآثار ، المنتج والمقصد السياحي المصرى فى كافة المعارض السياحية على مستوى العالم.

أفادت الهيئة ، أن المعرض يعتبر منصة مميزة للتواصل مع كبار منظمى الرحلات والشركات المتخصصة في سياحة الرفاهية ويجذب نخبة من العملاء والمشترين من مختلف دول العالم.