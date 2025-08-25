قوة الله ضد الشر.. رسالة عظة الأحد للقس أثناسيوس عوض

أذيعت، أمس، كلمة للأب القس أثناسيوس عوض كاهن كنيسة السيدة العذراء بمنطقة حدائق القبة، عبر قناة ON إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وذلك في إطار برنامج عظة الأحد الأسبوعية.

مواجهة التجارب والضيقات

وتناول الأب القس من خلال قراءات قداس اليوم، وهو الأحد الثالث من شهر مسرى، وموضوع إنجيله وهو "قوة أبناء الله ضد الشر" في إنجيل معلمنا مرقس والأصحاح الثالث، وأشار إلى صفات أبناء الله، كالتالي:

١- العبادة والاتكال على الله.

٢- الحياة في البر والقداسة.

٣- الخضوع للوصايا والأمانة.

٤- يضيئون بين الناس.

٥- احتمال الضيقات والتجارب.

٦- الله لا يتركهم بل يُسرع لإعانتهم.

"بِهذَا أَوْلاَدُ اللهِ ظَاهِرُونَ وَأَوْلاَدُ إِبْلِيسَ: كُلُّ مَنْ لاَ يَفْعَلُ الْبِرَّ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ، وَكَذَا مَنْ لاَ يُحِبُّ أَخَاهُ" (١يو ٣: ١٠).