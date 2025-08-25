قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر.. خط الدفاع الأول عن القضية الفلسطينية ورفض التهجير
وزيرا خارجية مصر والسعودية يؤكدان الشراكة الاستراتيجية والتنسيق إزاء القضايا الإقليمية
موعد بداية فصل الشتاء2026 رسمياً.. باقي كام يوم؟
مصر والعراق يؤكدان رفضهما للعدوان الإسرائيلي ويبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي
غزة تحت المجهر| مجاعة الصمت الدولي وسقوط الأخلاق الدولية.. ومحلل: الضمير العالمي مات
الخبز المسموم والغيرة القاتلة.. حل لغز وفـ.اة أب وولاده الـ6 في المنيا
ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين بقطاع غزة لـ245 منذ بدء إسرائيل لحرب الإبادة
الرئاسة التركية: قصف مجمع ناصر الطبي جريمة حرب وهجوم على حرية الصحافة
الرئيس السيسي يوجه بمواصلة تطوير شبكة الموانئ المصرية
القبض على شخصين أفرغا حمولة صرف صحي في ترعة بسوهاج
القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من الإعلاميين وطلبة الأكاديمية العسكرية والجامعات المصرية للشركة العربية العالمية للبصريات
الصحة: الزيادة في الولادات القيصرية تُكلف موازنة الدولة نحو 120 مليار جنيه سنويًا
اقتصاد

أسعار مواد البناء في الأسواق اليوم الاثنين 25 أغسطس 2025

أرشيفيه
أرشيفيه
ولاء عبد الكريم

شهدت أسعار مواد البناء من الحديد والأسمنت استقرارًا نسبيًا خلال تعاملات اليوم الاثنين 25 أغسطس 2025، مع استمرار وفرة المعروض في السوق المحلية وتوازن حركة العرض والطلب.


 

أسعار الحديد للطن:


 

حديد عز: من 45,000 إلى 45,500 جنيه.


 

حديد المصريين: من 44,800 إلى 45,200 جنيه.


 

حديد بشاي: من 44,700 إلى 45,000 جنيه.


 

حديد الجارحي: من 44,600 إلى 44,900 جنيه.


 

حديد الجيوشي: من 44,500 إلى 44,800 جنيه.


 

حديد المراكبي: من 44,500 إلى 44,800 جنيه.


 

حديد السويس للصلب: من 44,600 إلى 44,900 جنيه.


 

حديد عنتر: من 44,400 إلى 44,700 جنيه.


 

حديد العشري: من 44,500 إلى 44,800 جنيه.


 

حديد مصر ستيل: من 44,400 إلى 44,700 جنيه.


 


 

أسعار الأسمنت للطن:


 

الأسمنت المسلح: من 2,150 إلى 2,250 جنيهًا.


 

أسمنت النصر: من 2,100 إلى 2,200 جنيه.


 

أسمنت لافارج: من 2,120 إلى 2,200 جنيه.

أسمنت السويدي: من 2,150 إلى 2,250 جنيه.


 

أسمنت حلوان: من 2,120 إلى 2,200 جنيه.


 

أسمنت الممتاز: من 2,100 إلى 2,200 جنيه.


 

أسمنت العسكري: من 2,080 إلى 2,180 جنيه.


 

أسمنت أسوان: من 2,070 إلى 2,150 جنيه.


 

أسمنت طرة: من 2,100 إلى 2,200 جنيه.


 

الأسمنت المقاوم للملوحة: من 2,200 إلى 2,300 جنيه.


 

الأسمنت الأبيض: من 3,700 إلى 3,900 جنيه.


 

أسمنت سيناء: من 2,100 إلى 2,200 جنيه.


 


 


 

تعكس حركة الأسعار اليوم استقرارًا مدعومًا بتوافر الإنتاج المحلي وتراجع طفيف في تكاليف النقل العالمية. ورغم الاستقرار الحالي، يظل السوق متأثرًا بالتغيرات في أسعار المواد الخام عالميًا خاصة خام الحديد والفحم المستخدم في صناعة الأسمنت، مع توقعات بمرونة الأسعار وفقًا لحجم الطلب على مشروعات التشييد والبناء خلال الفترة المقبلة.

