لعب عيال يتحول لمشاجرة بالأسلحة البيضاء بالمقطم

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن نشوب مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص بالأسلحة البيضاء بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، كما تبين حدوث المشاجرة بين طرف أول 6 أشخاص "أحدهم مصاب بجرح بالرأس والوجه، وطرف ثان 7 أشخاص "أحدهم مصاب بجرح قطعى"، جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة المقطم ، لخلافات حول لهو الأطفال تعدوا خلالها على بعضهم بإستخدام أسلحة بيضاء وعصى وإحداث الإصابات المشار إليها.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة فى الواقعة ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابها على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.