محافظ الوادي الجديد: دعم مركز الفرافرة بـ2 ماكينة توليد كهرباء إضافية

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، على إنتهاء إجراءات توفير ٢ ماكينة توليد كهرباء إضافية قدرة ٢ ميجاوات لكل ماكينة؛ لتأمين التغذية الكهربائية بمركز الفرافرة، والحد من تخفيف الأحمال وانقطاع الخدمة، وتوفير ماكينات احتياط حال وجود أي أعطال ناتجة عن زيادة الأحمال.

وأوضح المهندس ياسر عمر رئيس قطاع الكهرباء بالمحافظة، أنه جاري نقل الماكينات اليوم من شركة طاقة باور، تمهيدًا لوصولها إلى المركز وبدء أعمال التركيب غدًا ودخولهما الخدمة في أقرب وقت، مشيرًا إلى استمرار المتابعة اللحظية لموقف التغذية بالمركز بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.