البطريرك يوسف العبسي يترأس مراسم السيامة الأسقفية للأب مخول فرحا

ترأس البطريرك يوسف العبسي، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك، أمس الاثنين، قداس السيامة الأسقفية للأب مخول فرحا، باسم المطران ميخائيل، ليكون رئيسًا لأساقفة إيبارشية بعلبك وتوابعها للروم الكاثوليك، وذلك ببازيليك القديس بولس الرسول للآباء البولسيين، بحريصا، بلبنان.

شارك في الصلاة والاحتفال المطرانان الشاهدان الراسمان: المطران جاورجيوس حداد، رئيس أساقفة قيصرية فيلبس ومرجعيون وتوابعها، والمطران جورج خوام، رئيس أساقفة اللاذقية وطرطوس وتوابعها، بحضور عدد من أعضاء سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية للروم الملكيين الكاثوليك.

وشهد الاحتفال حضور وفد الكنيسة الكاثوليكية بمصر: المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والزائر الرسولي على شمال أفريقيا، والمونسينيور أنطوان توفيق، نائب مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، نيابة عن شعب النيابة الرسولية بمصر، والأب أنطونيوس إسكندر، المفوض العام للرهبنة الكرملية بمصر، نيابة عن جميع أعضاء الرهبنة بمصر.

كذلك، حضر الاحتفال غبطة البطريرك مار إغناطيوس يوسف الثالث يونان، بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي، والبطريرك رافائيل بدروس الحادي والعشرون ميناسيان، بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك، والأب كريستوف ماريا، ممثلًا عن الرئيس العام للرهبانية الكرملية في العالم، وعدد كبير من الآباء المطارنة والأساقفة، والكهنة، ورؤساء مختلف الرهبانيات الرجالية والنسائية، بالإضافة إلى ممثل عن فخامة الرئيس العماد جوزيف عون، رئيس الجمهورية اللبنانية.

حلول نعمة رئاسة الكهنوت

أقيمت صلوات إعلان الإيمان، تلاها، حلول نعمة رئاسة الكهنوت بوضع الإنجيل على رأس الأب مخول، ثم تم تسلميه الملابس الأسقفية.

وفى نهاية القداس، تم تسليم المطران الجديد عصا الرعاية، كما المونسينيور باولو بورجيا، السفير البابوي بلبنان كلمة نيابة عن مجمع الكنائس الشرقية، متمثلة فى رئيسها، غبطة الكاردينال كلاوديو غوجيروتي.

وفي كلمته، قدم المطران ميخائيل فرحا كلمات الشكر والتقدير إلى جميع المشاركين في الاحتفال، والذي حضروا من أماكن مختلفة، معبرًا عن امتنانه للرب، ولجميع من رافقه خلال مسيرته التكوينية، والكهنوتية، شاكرًا أيضًا المطران جاورجيوس إدوار ضاهر، مطران طرابلس وسائر الشمال، والذي خدم إيبارشية بعلبك وتوابعها كمدبر بطريركي، وذاكرًا بكل الخير فترة خدمته كمفوض عام للرهبنة الكرملية بمصر.

وبهذه المناسبة، هنأ المكتب الإعلامي الكاثوليكي بمصر المطران ميخائيل فرحا، متمنيا له خدمة ورسالة مثمرة ومباركة في حقل الرب، بمعونة وإرشاد الروح القدس.

جدير بالذكر أن قداسة البابا فرنسيس كان قد اعتمد انتخاب سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية للروم الملكيين الكاثوليك، الأب مخول فرحا، ليكون رئيسًا لأساقفة إيبارشية بعلبك وتوابعها، خلفًا للمطران إلياس رحال.