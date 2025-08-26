بطلة مصرية ترفع علم مصر بـ6 ميداليات قارية.. تفاصيل

قالت سندس محمود، لاعبة المنتخب الوطني لرفع الأثقال، إنها تمكنت من حصد 6 ميداليات ذهب وفضة في أول مشاركة أفريقية بدولة غانا، متابعة: “شعوري بالفوز لا يمكن وصفه”.

وأضافت سندس محمود، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى: “اللعب باسم بلدي فخر، وتحقيقي للميداليات شعور رائع وإنجاز”.

وتابعت: “الاستعداد للمواجهات يتطلب الاهتمام بالعديد من الأمور والالتزام بتعليمات المدرب”.

واستطردت: “يجب أن يكون هناك اهتمام بالتمرين والطعام الصحي”، مشيرة إلى أنها ترغب أن تحقق العديد من الإنجازات والمشاركة في الأولمبياد وبطولة العالم.