بدء تنفيذ حملة سلامتك تهمنا ودعم كامل لعمال الدليفري وإعداد قاعدة بيانات لهم

التقى وزير العمل محمد جبران ، اليوم الثلاثاء ، بمقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة ، مع وفدِ من مُمثلي شركات "الدليفري"و"توريد مهمات الوقاية"، بحضور المستشار خالد عبدالله، المشرف العام على ملف السلامة والصحة المهنية بالوزارة، و محمد منتصر رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية، وذلك للتنسيق فيما يخص البدء في تنفيذ حملة "سلامتك تهمنا"، والتي أطلقتها الوزارة مؤخرًا ،وتستهدف في المرحلة الأُولىَ تقديم الحماية لعمالة توصيل الطلبات "الدليفري"، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبرنامج الحكومة بتقديم الحماية اللازمة للفئات الأكثر احتياجًا وتوفير بيئة عمل لائقة لها.

وأكد الوزير جبران على أن خطة التنفيذ تشمل حملات توعوية وتفتيشية لتطبيق القانون،وإعداد قاعدة بيانات لهم ،والتنسيق مع شركات متخصصة في توفير “مهمات الوقاية”.

جرى خلال الإجتماع استعراض كافة التحديات التي تواجه هذه الشريحة من المجتمع، وطُرق الحماية التي سوف تُقَدم لها مع بداية تنفيذ "الحملة"، مع توفير "مهمات الوقاية" لمواجهة كافة المخاطر، وكذلك التأكيد على الخطة التفتيشية الكاملة لتوفير بيئة عمل لائقة وأمان وظيفي لـ"عمال الدليفري "...وعن نوع " مهمات الوقاية"، قال الوزير أنها تشمل أدوات الحماية الشخصية الأساسية مثل خوذة الرأس، والسترة العاكسة، والقفازات، والكمامات، وأدوات الإسعافات الأولية، وذلك بالتنسيق مع عدد من الشركاء، والداعمين من القطاع الخاص والمجتمع المدني..