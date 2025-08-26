هذا الفريق يتصدر قائمة الأندية الأعلى إنفاقا على الرواتب عالميا

تصدر نادي ريال مدريد الإسباني قائمة الأندية الأعلى دفعا للرواتب في العالم، وفق تقرير نشرته صحيفة ليكيب الفرنسية استناداً إلى بيانات مالية متخصصة.

ريال مدريد يتصدر قائمة الأندية الأعلى إنفاقا على الرواتب عالميا

وأظهر التقرير أن متوسط الرواتب داخل صفوف الفريق الملكي لموسم 2025-2026 بلغ نحو 11.2 مليون يورو سنوياً لكل لاعب، ما يجعله في صدارة الترتيب بفارق مريح عن أقرب منافسيه، على الرغم من أنه ليس الأكثر إنفاقاً على صفقات التعاقدات مقارنة بأندية أخرى مثل تشيلسي ومانشستر يونايتد الإنجليزيين أو باريس سان جيرمان الفرنسي.

برشلونة في المركز الثاني

ورغم أزماته الاقتصادية المستمرة، جاء برشلونة في المركز الثاني بمتوسط راتب سنوي يقدر بـ 7.91 مليون يورو لكل لاعب.

ورغم القيود المالية وقاعدة "1:1" التي تحد من نفقاته، نجح النادي الكتالوني في تكوين فريق قادر على السيطرة محليا، بعدما توج الموسم الماضي بالثلاثية الإسبانية الدوري، وكأس الملك، وكأس السوبر المحلي.

سيتي وبايرن وسان جيرمان في المراتب التالية

واحتل مانشستر سيتي، بطل إنجلترا، المرتبة الثالثة بمتوسط 7.43 مليون يورو للاعب، يليه بايرن ميونخ الألماني بـ 7.38 مليون يورو.

أما باريس سان جيرمان، المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا ووصيف كأس العالم للأندية، فجاء خامساً بمعدل بلغ 7 ملايين يورو لكل لاعب.