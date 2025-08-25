نجم ريال مدريد مطلوب في الدوري الفرنسي

أكد فابريزو رومانو، الصحفي بشبكة “سكاي سبورتس”، اهتمام نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي بالتعاقد مع داني سيبايوس، لاعب وسط ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصفية الحالية.

وكتب رومانو عبر حسابه على منصة “إكس”: “أولمبيك مارسيليا مهتم بالتعاقد مع داني سيبايوس لتدعيم خط الوسط، حيث بدأت المفاوضات الأولية، والصفقة مع ريال مدريد ليست سهلة، لكن مارسيليا يُحاول جاهدًا الآن”.

وأضاف: “يُناقش الناديان إمكانية الإعارة مع خيار الشراء، والقرار يعود أيضًا إلى سيبايوس الذي قد يغادر”.

ريال مدريد يتجاوز أوفييدو بثلاثية

في سياق آخر، تغلب ريال مدريد على ريال أوفييدو بثلاثية نظيفة، أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الإسباني.

جاءت ثنائية ريال مدريد بتوقيع كيليان مبابي (هدفين)، وفينيسيوس جونيور.