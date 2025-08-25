قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
6 مزايا تأمينية يستفيد منها معلمو الحصة بالتربية والتعليم
الوطنية للصحافة: نتواصل مع الجهات المعنية لإعمال روح القانون والإفراج عن الزميل إسلام الراجحي
وزير الإسكان يختتم جولته بتفقد مكونات مشروع حدائق "تلال الفسطاط"
مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: يجب إنهاء استخدام المجاعة كسلاح في الحرب
من الخوف إلى الإقبال.. رحلة السيارات الصينى من الظل إلى تربع عرش المبيعات بمصر
الاحتلال يواصل عرقلة دخول المساعدات إلى غزة رغم تزايد الحاجة الإنسانية
قرار عاجل ضد المتهمة بإنهاء حياة صغار دلجا الأشقاء بالمنيا.. تفاصيل
"اتحاد أمهات مصر" يشيد بحملة منع الممارسات الاحتكارية الخاصة بشراء الزي المدرسي
وزير الخارجية البلجيكي يهدد الائتلاف الحاكم إذا لم يتخذ أي إجراء للاعتراف بفلسطين
مرصد الأزهر يدين مجـ.زرة الاحتلال بمجمع ناصر الطبي في خان يونس
وزير التموين يشدد على سرعة إنجاز المستودع الاستراتيجي بالسويس وفق أعلى المعايير الفنية
محمد جبران : الرئيس السيسي وجه بسرعة إصدار قانون العمل الجديد
رياضة

نجم ريال مدريد مطلوب في الدوري الفرنسي

ريال مدريد
ريال مدريد
محمد السعيد

أكد فابريزو رومانو، الصحفي بشبكة “سكاي سبورتس”، اهتمام نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي بالتعاقد مع داني سيبايوس، لاعب وسط ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصفية الحالية.

وكتب رومانو عبر حسابه على منصة “إكس”: “أولمبيك مارسيليا مهتم بالتعاقد مع داني سيبايوس لتدعيم خط الوسط، حيث بدأت المفاوضات الأولية، والصفقة مع ريال مدريد ليست سهلة، لكن مارسيليا يُحاول جاهدًا الآن”.

وأضاف: “يُناقش الناديان إمكانية الإعارة مع خيار الشراء، والقرار يعود أيضًا إلى سيبايوس الذي قد يغادر”.

ريال مدريد يتجاوز أوفييدو بثلاثية

في سياق آخر، تغلب ريال مدريد على ريال أوفييدو بثلاثية نظيفة، أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الإسباني.

جاءت ثنائية ريال مدريد بتوقيع كيليان مبابي (هدفين)، وفينيسيوس جونيور.

سيبايوس ريال مدريد فابريزو رومانو مارسيليا أوفييدو

