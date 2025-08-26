الحبس سنة لـ 4 عاطلين بسبب مشاجرة في المرج

عاقبت محكمة جنح المرج ، 4 عاطلين بالحبس سنة بتهمة التشاجر بالأسلحة بسبب خلافات مالية بدائرة قسم شرطة المرج.

تلقت مباحث قسم شرطة المرج، بلاغا من الأهالى يفيد بنشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين طرفين بسبب خلافات مالية بدائرة القسم، على الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ.

وبالفحص وإجراء التحريات والتحقيقات تبين نشوب مشادة كلامية بين شخصين تطورت لتشابك بالأيدي، أحضر على إثرها كل طرف أنصاره وتشاجروا بالأسلحة.

عقب تقنين الإجراءات نجحت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة في إلقاء القبض على طرفي المشاجرة، تحرر محضر بالواقعة وتمت إحالتهم إلى النيابة المختصة التي قررت إحالتهم للمحاكمة الجنائية