مكتبة مصر العامة تستضيف فرقة "رواد الجوروبو" الفنزويلية في عرض فولكلوري مميز

في إطار حرص مكتبة مصر العامة الرئيسية بالدقي، برئاسة السفير عبد الرؤوف الريدي، على تعزيز التواصل الثقافي والفني بين الشعوب، تستضيف المكتبة في السادسة ونصف مساء يوم الخميس 28 أغسطس الجاري حفلاً فنياً مميزاً لفرقة "رواد الجوروبو" للفولكلور الشعبي الفنزويلي، وذلك بروف المكتبة بالدور الثالث.

ويأتي الحفل بالتعاون مع وزارة الثقافة – العلاقات الثقافية الخارجية وسفارة فنزويلا بالقاهرة، ليقدم للجمهور المصري باقة من ألوان الفنون الشعبية والموسيقية التي تعكس ثراء وتنوع التراث الفنزويلي الأصيل.

تضم الفرقة مجموعة من العازفين والمطربين الذين سيقدمون أنغاماً من الموسيقى التقليدية على آلات وترية وإيقاعية مميزة، إلى جانب استعراضات راقصة تعكس حيوية الموروث الشعبي الفنزويلي، ومن المنتظر أن يشهد الحفل حضوراً جماهيرياً واسعاً من محبي الفنون العالمية، خاصة وأنه يمثل جسراً ثقافياً جديداً يربط القاهرة بواحدة من أبرز التجارب الفنية في أمريكا اللاتينية.

ويُعد هذا العرض جزءاً من الفعاليات التي تنظمها مكتبة مصر العامة للاحتفاء بالثقافات المتنوعة وإتاحة الفرصة للجمهور المصري للتعرف على فنون الشعوب الأخرى عن قرب، بما يسهم في تعزيز قيم التبادل الثقافي والانفتاح على العالم.