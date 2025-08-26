قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزيرة التنمية المحلية توجه بتفعيل مبادرة الحد من الأكياس البلاستيكية بشرم الشيخ
بـ 60 ثانية وكيس شيبسي | طفلة تجتاح السوشيال ميديا لسبب مذهل
مرصد الأزهر يدين حرق مرشحة يمينية للكونجرس للمصحف لدعم حملتها الانتخابية
انفجار غضب شعبي في إسرائيل .. المتظاهرون يغلقون الطرق السريعة للمطالبة بوقف الحرب | صور
النائب محمد أبو العينين وأسرة العاملين بـ "صدى البلد" ينعون المخرج الراحل هاني المهدي
مستند رسمي يكشف حقيقة فصل أبناء البلوجر أم مكة من مدرستهم في القليوبية
وفاة هاني المهدي المخرج بقنوات صدى البلد
عبدالعاطي لنظيره الأسباني: جرائم إسرائيل فاقت كل الحدود ولابد من إجراءات فاعلة
رسالة طمأنة من وزير الكهرباء لجموع العاملين بالقطاع.. ماذا قال؟
رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2025 بالاسم ورقم الجلوس
مقتل عنصرين من الجيش السوري وإصابة 6 آخرين في انفجار غامض قرب الكسوة بريف دمشق
في لفتة إنسانية.. وزير الكهرباء يهدي 5 من العاملين رحلة عمرة مجانية
برلمان

كل ما تريد معرفته عن قانون ملكية الدولة في الشركات العامة والمختلطة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
حسن رضوان

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 170 لسنة 2025 بشأن تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات العامة والمختلطة، والذي يهدف إلى ضبط وتنظيم إدارة حصص الدولة في الشركات المملوكة لها كليًا أو التي تساهم في رأسمالها، مع وضع قواعد واضحة للتعامل مع أصول الدولة في الكيانات الاقتصادية المختلفة.

ويمثل القانون خطوة جديدة نحو حوكمة أصول الدولة وتحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الملكية العامة وضمان الكفاءة الاقتصادية والاستثمارية لتلك الشركات.

ما نطاق تطبيق القانون؟

يسري القانون على:

الشركات المملوكة بالكامل لوحدات الجهاز الإداري للدولة (وزارات، هيئات عامة، أجهزة ذات موازنات خاصة، الإدارة المحلية... إلخ).

الشركات التي تملكها تلك الجهات أو تساهم فيها جزئيًا.

الشركات التابعة لتلك الشركات، سواء كانت شراكات مع جهات حكومية أو خاصة.

ما الشركات غير الخاضعة للقانون؟

حدد القانون ثلاث حالات استثنائية لا تُطبق عليها أحكامه، وهي:

الشركات المنشأة باتفاقيات دولية أو التي تخضع لقوانين خاصة تنظم هيكلها وأغراضها.

مساهمات شركات التأمين المملوكة للدولة في رؤوس أموال الشركات.

الشركات ذات البعد القومي أو الاستراتيجي، والتي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من الوزير المعني والجهة المالكة.

هل يتعارض هذا القانون مع قوانين أخرى؟

أكد القانون صراحة في مادته الثانية أنه لا يخل بأحكام عدة قوانين اقتصادية وتنموية مهمة، مثل:

قانون سوق رأس المال

قانون الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية

قانون تنمية سيناء

قانون إنشاء صندوق مصر السيادي

قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

قوانين تأسيس شركات لأشخاص القانون العام

كيف يتم تنفيذ القانون؟

تنص المادة الثالثة على أن رئيس مجلس الوزراء يصدر القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق القانون، وفي مقدمتها وثيقة سياسة ملكية الدولة. وحتى صدور هذه القرارات، تستمر العمل باللوائح والقرارات الحالية طالما لا تتعارض مع أحكام القانون الجديد.

متى يبدأ العمل بالقانون؟

بحسب المادة الخامسة، تم نشر القانون في الجريدة الرسمية، ويبدأ العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

هذا القانون يأتي ضمن رؤية الدولة لإصلاح الجهاز الإداري وتعزيز كفاءة استثماراتها في الشركات، ويُعد من الأدوات القانونية المهمة لضمان الشفافية والتوازن في إدارة المال العام.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الكيانات الاقتصادية الشركات العامة والمختلطة الشركات المنشأة قانون سوق رأس المال قانون تنمية سيناء

