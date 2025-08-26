أول تعليق من إيمان رجائي بعد طلاقها

أعلنت الفنانة إيمان رجائي انفصالها عن زوجها ووالد أولادها .

وكتبت عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك ، الحمدلله الذى يأتى دائما بكل الخير تم الأنفصال بيني وبين أبو أولادي ".

وتشارك حاليا إيمان رجائي فى مسرحية الملك لير من بطولة الفنان يحيي الفخراني.

والعرض المسرحي “الملك لير” يضم نخبة من نجوم المسرح المصري، منهم: علي راسهم النجم الكبير يحيي الفخراني ، طارق دسوقي، حسن يوسف، أحمد عثمان، تامر الكاشف، أمل عبدالله، إيمان رجائي، لقاء علي، بسمة دويدار، طارق شرف، محمد العزايزي، عادل خلف، محمد حسن.

ومن صناع العمل: إسلام عباس (مكياج)، ضياء شفيق (استعراضات)، أحمد الناصر (موسيقى)، محمود الحسيني “كاجو” (إضاءة)، علا علي (ملابس)، حمدي عطية (ديكور

أخر أعمال إيمان رجائي

وكانت آخر اعمال إيمان رجائي الدرامية مشاركتها فى مسلسل “فراولة” الذى عرض فى رمضان ٢٠٢٤.

وتدور أحداث المسلسل حول فتاة ابنة حارس عقار بمنطقة الزمالك تلعب دورها الفنانة نيللي كريم ثم تصبح مع مرور الوقت خبيرة في علم الطاقة وإنفلونسر، وتدخل مجال الغناء، وتمارس مهنة قراءة الفنجان للحصول على الأموال، وبالفعل تنجح في تحويل حياتها من الفقر إلى الثراء، من خلال عملها في المبيعات بإحدي الشركات العالمية.

أبطال المسلسل "فراولة"

يشارك في بطولة المسلسل كلاً من: نيللي كريم، أحمد فهيم، شيماء سيف، توني ماهر، حجاج عبد العظيم، صدقي صخر، دنيا سامي، والمسلسل من إخراج محمد علي.