برشلونة يراهن على عودة كامب نو في دوري الأبطال.. وخطة بديلة جاهزة في مونتجويك

كشفت تقارير صحفية عن موقف نادي برشلونة من العودة إلى ملعبه التاريخي "سبوتيفاي كامب نو" لاستضافة مباريات دوري أبطال أوروبا موسم 2025/2026.

وكان الفريق الكتالوني قد خاض مبارياته الموسم الماضي على ملعب "مونتجويك" بشكل مؤقت، لحين انتهاء أعمال التطوير في "كامب نو". لكن العودة للملعب لا تزال معقدة بسبب تأخر الحصول على التصاريح اللازمة لافتتاحه، رغم أن الموعد المحدد مسبقًا للعودة كان 14 سبتمبر المقبل أمام فالنسيا.

ووفقًا للتقارير، يتعين على برشلونة إبلاغ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قبل 28 أغسطس الجاري بالملعب الذي سيستضيف مباريات دور المجموعات، مع شرط خوض جميع المباريات على ملعب واحد.

وأشارت صحيفة إسبانية إلى أن النادي اتخذ خطوة استباقية، حيث أبلغ "يويفا" بالفعل برغبته في اللعب على "كامب نو"، قبل الموعد الرسمي المقرر إعلان القرار فيه يوم قرعة دوري الأبطال.

وأكدت المصادر أن برشلونة يواصل التنسيق مع الاتحاد الأوروبي خلال الساعات المقبلة، مع وضع "الخطة ب" قيد التنفيذ، باللجوء إلى ملعب "مونتجويك" حال تعذر الحصول على التصاريح في الوقت المحدد.