أحمد رفعت: جماعة الإخوان الإرهابية عميلة للمخابرات البريطانية

علق الكاتب الصحفي أحمد رفعت على إلقاء القبض على أحمد عبد القادر ميدو في لندن بسبب دفاعه عن السفارة المصرية هناك .



وقال أحمد رفعت في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" أكثر من جهاز مخابرات يقوم بتشغيل جماعة الإخوان الإرهابية ومنهم المخابرات البريطانية".



وتابع أحمد رفعت :" بريطانيا هي الراعي الاكبر لجماعة الإخوان الإرهابية، وهي جماعة إرهابية عميلة للمخابرات البريطانية".

وأكمل أحمد رفعت :" هناك تاريخ طويل للتنسيق والتعاون بين المخابرات البريطانية وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية والتنظيم الدولي ".

ولفت أحمد رفعت :" مؤرخ بريطاني شهير فضح عمالة الإخوان الإرهابيين للمخابرات البريطانية ".