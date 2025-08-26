رئيس حزب الجيل: جماعة الإخوان الإرهابية حليف لبريطانيا والغرب وتنفذ مخططاتهم

علق ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، على إلقاء القبض على أحمد عبد القادر ميدو في لندن بسبب دفاعه عن السفارة المصرية هناك .



وقال ناجي الشهابي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" هناك مخطط غربي أمريكي يتم تدبيره للمنطقة العربية ".

وتابع ناجي الشهابي :" جماعة الإخوان الإرهابية حليف لبريطانيا والغرب ويتحركون لتنفيذ المخطط الغربي البريطاني والأمريكي ضد مصر والمنطقة".

وأكمل ناجي الشهابي:" المصريين في الخارج يتصدون لمخططات الجماعة الإرهابية ويقفون أمام السفارات المصرية لحمايتها ".



ولفت ناجي الشهابي:" بريطانيا وهولندا ملتزمتان بحماية السفارات المصرية في الخارج"، مضيفا:" اعتقال أحمد عبد القادر ميدو في لندن تم بشكل مهين".

