برلمانية: ضرورة فرض عقوبات رادعة للقضاء على تعديات المطاعم بالأرصفة

أكدت النائبة مرفت الكسان عضو مجلس النواب على خطورة ظاهرة احتلال الأرصفة والشوارع من قبل أصحاب المطاعم والمقاهي، مشددة على أن هذه الظاهرة لا تؤثر فقط على حركة المرور والمشاة، بل تمس حقوق المواطنين في التنقل الآمن والمظهر الحضاري للمدن.

وقالت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد": «لا بد من فرض عقوبات رادعة على المتعدين لضمان ردعهم ومنع تكرار هذه التجاوزات، كما يجب أن تكون هناك رقابة مستمرة وميدانية من قبل الجهات المختصة لضبط المشهد العمراني وحماية حقوق المواطنين».

وأضافت: «الحكومة مطالبة بوضع خطة واضحة تشمل التوعية المجتمعية والتنسيق بين كافة الجهات الأمنية والمحلية، إلى جانب توفير بدائل منظمة لأصحاب المطاعم تسمح لهم بممارسة أعمالهم دون التعدي على حقوق الآخرين».

وختمت الكسان بالقول: «نحن في مجلس النواب نتابع هذا الملف عن كثب، وسنطالب باتخاذ إجراءات قانونية عاجلة لحماية الأرصفة والشوارع، لأن احترام القانون هو الأساس في بناء مجتمع حضاري وآمن».