محافظ كفرالشيخ يوجه بسرعة صيانة خط مياه الشرب بقرية الناصرية.. صور

وجه اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بسرعة التعامل مع عطل مفاجئ بخط مياه شرب بقرية الناصرية بمركز الرياض، حيث انتقلت على الفور فرق الصيانة والطوارئ التابعة لفرع شركة مياه الشرب بالرياض.

وجرى التنسيق مع الجهات المعنية، تحت إشراف وائل فرج، رئيس مركز ومدينة الرياض.

أوضح محافظ كفر الشيخ، أن فرق الصيانة نجحت في صيانة العطل، مما ساهم في استعادة التشغيل الطبيعي وعودة المياه للمنطقة، مشدداً على سرعة استئناف الخدمة، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار الأعطال المماثلة مستقبلًا.

أكد محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة تواصل تنفيذ خطة شاملة لتحسين الخدمات من بينها خطوط مياه الشرب وشبكات الصرف الصحي لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف مدن وقرى المحافظة.